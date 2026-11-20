Espaços da Juventude são centros de formação voltados para as novas tecnologias e as profissões do futuroDivulgação / Laryssa Lomenha / Reprodução
Como se inscrever
Todos os cursos oferecem material didático gratuito e certificado de conclusão para os participantes.
Os Espaços da Juventude são centros de formação voltados para as novas tecnologias e as profissões do futuro. Desde a criação do projeto, 63 mil jovens já foram qualificados.
Presentes em diferentes regiões da cidade, os equipamentos têm como objetivo democratizar o acesso da juventude carioca à qualificação profissional, às novas tecnologias e às oportunidades de geração de renda.
Confira os espaços disponíveis:
- Cidade de Deus
Curso: Gestão Financeira
Horários: 8h às 10h, 10h15 às 12h15, 14h às 16h, 16h às 18h ou 19h às 21h
Endereço: Rua Daniel, s/nº, apartamentos da Cidade de Deus (próximo à Fundação Leão XIII)
- Madureira
Curso: Informática para Negócios
Horários: 8h às 10h, 10h15 às 12h15, 13h30 às 15h30, 15h45 às 17h45 ou 19h às 21h
Endereço: Avenida Ministro Edgard Romero, 502 (em frente à estação BRT Otaviano)
- Vargem Pequena
Curso: Operador de Drone
Horários: 9h às 11h ou 14h às 16h
Endereço: Estrada dos Bandeirantes, 11.127, Praça César Maia (entrada da comunidade César Maia, em frente à Escola Municipal Embaixador Ítalo Zappa)
- Campo Grande
Curso: Mídias Sociais
Horários: 9h às 11h ou 14h às 16h
Endereço: Rua Dom Pedrito, Praça da Subprefeitura da Zona Oeste
- Vigário Geral
Curso: Gestão Financeira
Horários: 9h às 11h ou 14h às 16h
Endereço: Estrada do Vigário Geral, s/nº, Praça Elba (igreja em frente ao contêiner)
- Estácio
Curso: Inglês sem Fronteiras
Horários: 9h às 11h ou 14h às 16h
Endereço: Praça Roberto Campos (saída do metrô)
- Jacarezinho
Curso: Conserto de Celulares
Horários: 9h às 11h, 13h às 15h ou 15h às 17h
Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 1801