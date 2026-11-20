Espaços da Juventude são centros de formação voltados para as novas tecnologias e as profissões do futuro - Divulgação / Laryssa Lomenha / Reprodução

Espaços da Juventude são centros de formação voltados para as novas tecnologias e as profissões do futuroDivulgação / Laryssa Lomenha / Reprodução

Publicado 20/11/2026 05:00

Secretaria Municipal da Juventude Carioca (JUVRio) abriu inscrições para 3.500 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional nos Espaços da Juventude. Os interessados têm até o dia 2 de dezembro para se candidatar, desde que tenham entre 15 e 29 anos e morem na capital fluminense.

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Nesta edição de dezembro, o programa disponibiliza seis opções de capacitação: Inglês sem Fronteiras, Informática para Negócios, Gestão Financeira, Operação de Drone, Mídias Sociais e Conserto de Celulares. Os participantes recebem material didático gratuito e certificado de conclusão ao fim das atividades.

As aulas ocorrem de segunda a sexta-feira em sete unidades distribuídas pelas zonas Norte, Oeste e Central da cidade. Desde sua criação, o projeto dos Espaços da Juventude já qualificou 63 mil jovens em áreas ligadas a tecnologia, inovação, comunicação e geração de renda.

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