Curso de Fotografia e Filmagem com Drone está entre as ofertas de vagas gratuitas - Divulgação / Senac RJ

Curso de Fotografia e Filmagem com Drone está entre as ofertas de vagas gratuitasDivulgação / Senac RJ

Publicado 18/11/2026 11:02

O Senac RJ está com mais de 5 mil vagas gratuitas abertas para cursos de capacitação profissional em diversas áreas. As oportunidades têm início ainda em novembro de 2026 e são voltadas para quem deseja ingressar no mercado de trabalho, atualizar conhecimentos ou buscar uma recolocação profissional.





As aulas são presenciais e as turmas estão distribuídas pelas unidades da instituição na capital e no interior do Estado do Rio de Janeiro. Entre as áreas contempladas estão Gastronomia, Tecnologia da Informação, Mercado Pet, Beleza e Bem-Estar, Saúde, Design e Comunicação Visual, Turismo e Hotelaria, Audiovisual e Eventos, Moda e Administração.



Entre os cursos com inscrições abertas estão Fotografia e Filmagem com Drone, Inteligência Artificial Sem Mistério, Programador Front-End, Programação em Python, Cozinha Profissional: Técnicas Clássicas, Pães Variados – Lucro Diferenciado – Módulo Prático, Barbeiro, Práticas de Trabalho do Cabeleireiro e Maquiador.



Também há oportunidades para formação de Cuidador de Idoso, Assistência de Enfermagem Oncológica, Organizador de Eventos, Adestrador de Cães, Terapias Holísticas Aplicadas, Aromaterapia, Camareira – Técnicas de Limpeza e Arrumação, Modelista, Doces para Eventos e Rotinas Administrativas de Estoque e Compras, entre outras opções.



As vagas fazem parte da modalidade de Formação Inicial e Continuada (FIC), que oferece qualificação em diferentes segmentos profissionais. Os interessados podem consultar informações sobre os cursos, requisitos e disponibilidade diretamente nas unidades do Senac RJ. LEIA MAIS: Empresa abre 73 vagas de emprego em diferentes áreas no Rio As aulas são presenciais e as turmas estão distribuídas pelas unidades da instituição na capital e no interior do Estado do Rio de Janeiro. Entre as áreas contempladas estão Gastronomia, Tecnologia da Informação, Mercado Pet, Beleza e Bem-Estar, Saúde, Design e Comunicação Visual, Turismo e Hotelaria, Audiovisual e Eventos, Moda e Administração.Entre os cursos com inscrições abertas estão Fotografia e Filmagem com Drone, Inteligência Artificial Sem Mistério, Programador Front-End, Programação em Python, Cozinha Profissional: Técnicas Clássicas, Pães Variados – Lucro Diferenciado – Módulo Prático, Barbeiro, Práticas de Trabalho do Cabeleireiro e Maquiador.Também há oportunidades para formação de Cuidador de Idoso, Assistência de Enfermagem Oncológica, Organizador de Eventos, Adestrador de Cães, Terapias Holísticas Aplicadas, Aromaterapia, Camareira – Técnicas de Limpeza e Arrumação, Modelista, Doces para Eventos e Rotinas Administrativas de Estoque e Compras, entre outras opções.As vagas fazem parte da modalidade de Formação Inicial e Continuada (FIC), que oferece qualificação em diferentes segmentos profissionais. Os interessados podem consultar informações sobre os cursos, requisitos e disponibilidade diretamente nas unidades do Senac RJ.

Sobre o Senac RJ

Há 80 anos, o Senac RJ atua na formação e profissionalização de mão de obra para os setores de Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. Ao longo de sua trajetória, a instituição se consolidou como referência na oferta de cursos profissionalizantes, com foco no desenvolvimento de competências e na preparação de trabalhadores para as demandas do mercado de trabalho.



Desde janeiro de 2023, o Senac RJ é signatário do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), iniciativa que reúne organizações comprometidas com práticas sustentáveis e com a promoção de princípios relacionados aos direitos humanos, ao trabalho, ao meio ambiente e ao combate à corrupção.

Serviço

Cursos gratuitos do Senac RJ

- Vagas: mais de 5 mil oportunidades gratuitas.

- Início: novembro de 2026.

- Modalidade: presencial.

- Informações sobre cursos e unidades: www.rj.senac.br/unidades