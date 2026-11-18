Curso de Fotografia e Filmagem com Drone está entre as ofertas de vagas gratuitasDivulgação / Senac RJ
As aulas são presenciais e as turmas estão distribuídas pelas unidades da instituição na capital e no interior do Estado do Rio de Janeiro. Entre as áreas contempladas estão Gastronomia, Tecnologia da Informação, Mercado Pet, Beleza e Bem-Estar, Saúde, Design e Comunicação Visual, Turismo e Hotelaria, Audiovisual e Eventos, Moda e Administração.
Entre os cursos com inscrições abertas estão Fotografia e Filmagem com Drone, Inteligência Artificial Sem Mistério, Programador Front-End, Programação em Python, Cozinha Profissional: Técnicas Clássicas, Pães Variados – Lucro Diferenciado – Módulo Prático, Barbeiro, Práticas de Trabalho do Cabeleireiro e Maquiador.
Também há oportunidades para formação de Cuidador de Idoso, Assistência de Enfermagem Oncológica, Organizador de Eventos, Adestrador de Cães, Terapias Holísticas Aplicadas, Aromaterapia, Camareira – Técnicas de Limpeza e Arrumação, Modelista, Doces para Eventos e Rotinas Administrativas de Estoque e Compras, entre outras opções.
As vagas fazem parte da modalidade de Formação Inicial e Continuada (FIC), que oferece qualificação em diferentes segmentos profissionais. Os interessados podem consultar informações sobre os cursos, requisitos e disponibilidade diretamente nas unidades do Senac RJ.
Sobre o Senac RJ
Desde janeiro de 2023, o Senac RJ é signatário do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), iniciativa que reúne organizações comprometidas com práticas sustentáveis e com a promoção de princípios relacionados aos direitos humanos, ao trabalho, ao meio ambiente e ao combate à corrupção.
Serviço
- Vagas: mais de 5 mil oportunidades gratuitas.
- Início: novembro de 2026.
- Modalidade: presencial.
- Informações sobre cursos e unidades: www.rj.senac.br/unidades
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