Iniciativa busca facilitar o acesso dos universitários ao registro profissionalOAB-RJ / Divulgação
Durante o evento, os participantes terão acesso a oportunidades de estágio em escritórios de advocacia e outras instituições, com vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reserva. A iniciativa também contará com palestras, atividades de capacitação e sorteios de livros e cursos.
A feira é organizada pela Comissão Especial de Assuntos Estudantis da OAB-RJ, em parceria com as comissões de Estágio da Seccional e OAB Jovem RJ.
Orientações para emissão da Carteira de Estagiário
A iniciativa busca facilitar o acesso dos universitários ao registro profissional, oferecendo suporte àqueles que desejam dar entrada no pedido. Segundo a presidente da Comissão de Estágio da OAB-RJ, Letícia Guerrieiro, os interessados devem comparecer ao evento com a documentação necessária para iniciar o procedimento. A equipe da entidade ficará responsável por prestar o auxílio aos estudantes e orientar sobre os trâmites da solicitação.
A expectativa da organização é alcançar um público semelhante ao da primeira edição realizada neste ano, que registrou mais de mil inscritos. Na ocasião, foram disponibilizadas mais de 100 oportunidades pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), além de vagas oferecidas por escritórios de advocacia. O resultado da primeira feira serve de referência para a edição de encerramento do calendário de 2026, que também reunirá oportunidades de estágio e atividades voltadas à formação dos futuros profissionais do Direito.
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