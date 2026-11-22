Iniciativa busca facilitar o acesso dos universitários ao registro profissional - OAB-RJ / Divulgação

Iniciativa busca facilitar o acesso dos universitários ao registro profissionalOAB-RJ / Divulgação

Publicado 22/11/2026 07:52

A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro ( OAB-RJ ) promove, na próxima quarta-feira (25), a última edição de 2026 da Feira de Estágios voltada a estudantes de Direito. A programação será realizada das 9h às 17h, no Salão Nobre Antônio Modesto da Silveira, localizado na sede da entidade, na Avenida Marechal Câmara, 150, no Centro do Rio.





Durante o evento, os participantes terão acesso a oportunidades de estágio em escritórios de advocacia e outras instituições, com vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reserva. A iniciativa também contará com palestras, atividades de capacitação e sorteios de livros e cursos.



A feira é organizada pela Comissão Especial de Assuntos Estudantis da OAB-RJ, em parceria com as comissões de Estágio da Seccional e OAB Jovem RJ. LEIA MAIS: Festas de fim de ano devem movimentar R$ 4 bilhões na economia do Rio Durante o evento, os participantes terão acesso a oportunidades de estágio em escritórios de advocacia e outras instituições, com vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reserva. A iniciativa também contará com palestras, atividades de capacitação e sorteios de livros e cursos.A feira é organizada pela Comissão Especial de Assuntos Estudantis da OAB-RJ, em parceria com as comissões de Estágio da Seccional e OAB Jovem RJ.

Orientações para emissão da Carteira de Estagiário

Os estudantes interessados em obter a Carteira de Estagiário da Ordem também poderão aproveitar a ocasião para esclarecer dúvidas sobre o processo de inscrição e receber orientações sobre as etapas necessárias para a emissão do documento. Uma equipe estará disponível durante toda a programação para informar quais são os documentos exigidos e auxiliar os participantes na realização do requerimento.



A iniciativa busca facilitar o acesso dos universitários ao registro profissional, oferecendo suporte àqueles que desejam dar entrada no pedido. Segundo a presidente da Comissão de Estágio da OAB-RJ, Letícia Guerrieiro, os interessados devem comparecer ao evento com a documentação necessária para iniciar o procedimento. A equipe da entidade ficará responsável por prestar o auxílio aos estudantes e orientar sobre os trâmites da solicitação.



A expectativa da organização é alcançar um público semelhante ao da primeira edição realizada neste ano, que registrou mais de mil inscritos. Na ocasião, foram disponibilizadas mais de 100 oportunidades pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), além de vagas oferecidas por escritórios de advocacia. O resultado da primeira feira serve de referência para a edição de encerramento do calendário de 2026, que também reunirá oportunidades de estágio e atividades voltadas à formação dos futuros profissionais do Direito.

A OAB é a entidade responsável por regulamentar e fiscalizar o exercício da advocacia no país. A instituição também atua na defesa das prerrogativas dos advogados, da Constituição, da ordem jurídica e dos direitos humanos. Para exercer a profissão de advogado no Brasil, é necessário ser aprovado no Exame da Ordem e obter o registro na entidade.