Área administrativa operacional lidera o ranking com uma diferença de quase cinco mil oportunidades - Reprodução/ Internet

Área administrativa operacional lidera o ranking com uma diferença de quase cinco mil oportunidadesReprodução/ Internet

Publicado 22/11/2026 07:52

A área administrativa operacional concentra o maior número de oportunidades de emprego para profissionais sem experiência, segundo levantamento da Catho realizado em novembro de 2026. Ao todo, foram identificadas 14.924 vagas na plataforma, o equivalente a 15,96% dos anúncios classificados nessa categoria. Na segunda posição aparece a área administrativa comercial, com 10.051 oportunidades (10,75%), seguida por atendimento ao cliente, call center e telemarketing, que reúne 8.424 vagas (9,01%).

Na sequência do ranking estão os setores de logística e suprimentos, com 5.778 oportunidades, e administração de empresas, com 2.907 anúncios. Juntas, as cinco áreas concentram 42.084 vagas, representando aproximadamente 45% de todas as oportunidades identificadas para candidatos sem experiência. O resultado aponta uma concentração de vagas em atividades administrativas, comerciais e operacionais, que aparecem entre as principais possibilidades de ingresso no mercado de trabalho para quem ainda não possui trajetória profissional.



Os números também mostram que as oportunidades estão distribuídas entre diferentes segmentos e funções. Além das atividades administrativas tradicionais, áreas como atendimento ao público, suporte comercial e logística aparecem com participação expressiva. Esses setores reúnem atividades necessárias ao funcionamento de empresas de diferentes portes e segmentos, ampliando os tipos de funções que podem ser procuradas por quem está em busca do primeiro emprego ou deseja iniciar uma nova trajetória profissional.



O levantamento considera tanto anúncios de cargos de entrada quanto vagas que mencionam a ausência de experiência como requisito na descrição. Dessa forma, a pesquisa reúne oportunidades identificadas por dois critérios distintos: a classificação do cargo como uma posição de entrada e a indicação expressa de que não é necessário ter experiência anterior para concorrer à vaga.



Na área administrativa operacional, por exemplo, foram identificados 12.838 registros classificados como cargos de entrada. Já no segmento de atendimento ao cliente, call center e telemarketing, 8.337 anúncios mencionam a ausência de experiência na descrição. Os dados ajudam a dimensionar a presença de oportunidades voltadas a profissionais que ainda não tiveram contato com o mercado de trabalho e mostram que a exigência de experiência prévia não está presente em todas as seleções.



A área administrativa operacional lidera o ranking com uma diferença de quase cinco mil oportunidades em relação ao segundo colocado. O segmento administrativo comercial também apresenta participação relevante, com mais de 10 mil anúncios. Já atendimento ao cliente, call center e telemarketing aparece na terceira posição, reforçando a presença de funções ligadas à comunicação com consumidores e ao suporte às atividades comerciais.



Outro destaque é o setor de logística e suprimentos, que reúne 5.778 vagas e ocupa a quarta posição. A área envolve atividades relacionadas à movimentação, ao armazenamento e à distribuição de produtos, além de processos de controle e organização de materiais. Em seguida, administração de empresas aparece com 2.907 oportunidades.



Para quem procura uma oportunidade sem experiência anterior, os dados indicam a importância de observar diferentes áreas profissionais, e não apenas aquelas tradicionalmente associadas ao primeiro emprego. A análise das descrições das vagas também pode ajudar os candidatos a identificar os requisitos de cada seleção, já que os critérios de contratação variam conforme o cargo e a empresa.

Ranking das cinco áreas com mais vagas para profissionais sem experiência:

Administrativo/Operacional — 14.924 vagas (15,96%)



Administrativo Comercial — 10.051 vagas (10,75%)



Atendimento ao Cliente/Call Center/Telemarketing — 8.424 vagas (9,01%)



Logística/Suprimentos — 5.778 vagas (6,18%)



Administração de Empresas — 2.907 vagas (3,11%)