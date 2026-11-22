Área administrativa operacional lidera o ranking com uma diferença de quase cinco mil oportunidadesReprodução/ Internet
Os números também mostram que as oportunidades estão distribuídas entre diferentes segmentos e funções. Além das atividades administrativas tradicionais, áreas como atendimento ao público, suporte comercial e logística aparecem com participação expressiva. Esses setores reúnem atividades necessárias ao funcionamento de empresas de diferentes portes e segmentos, ampliando os tipos de funções que podem ser procuradas por quem está em busca do primeiro emprego ou deseja iniciar uma nova trajetória profissional.
O levantamento considera tanto anúncios de cargos de entrada quanto vagas que mencionam a ausência de experiência como requisito na descrição. Dessa forma, a pesquisa reúne oportunidades identificadas por dois critérios distintos: a classificação do cargo como uma posição de entrada e a indicação expressa de que não é necessário ter experiência anterior para concorrer à vaga.
Na área administrativa operacional, por exemplo, foram identificados 12.838 registros classificados como cargos de entrada. Já no segmento de atendimento ao cliente, call center e telemarketing, 8.337 anúncios mencionam a ausência de experiência na descrição. Os dados ajudam a dimensionar a presença de oportunidades voltadas a profissionais que ainda não tiveram contato com o mercado de trabalho e mostram que a exigência de experiência prévia não está presente em todas as seleções.
A área administrativa operacional lidera o ranking com uma diferença de quase cinco mil oportunidades em relação ao segundo colocado. O segmento administrativo comercial também apresenta participação relevante, com mais de 10 mil anúncios. Já atendimento ao cliente, call center e telemarketing aparece na terceira posição, reforçando a presença de funções ligadas à comunicação com consumidores e ao suporte às atividades comerciais.
Outro destaque é o setor de logística e suprimentos, que reúne 5.778 vagas e ocupa a quarta posição. A área envolve atividades relacionadas à movimentação, ao armazenamento e à distribuição de produtos, além de processos de controle e organização de materiais. Em seguida, administração de empresas aparece com 2.907 oportunidades.
Para quem procura uma oportunidade sem experiência anterior, os dados indicam a importância de observar diferentes áreas profissionais, e não apenas aquelas tradicionalmente associadas ao primeiro emprego. A análise das descrições das vagas também pode ajudar os candidatos a identificar os requisitos de cada seleção, já que os critérios de contratação variam conforme o cargo e a empresa.
Ranking das cinco áreas com mais vagas para profissionais sem experiência:
Administrativo Comercial — 10.051 vagas (10,75%)
Atendimento ao Cliente/Call Center/Telemarketing — 8.424 vagas (9,01%)
Logística/Suprimentos — 5.778 vagas (6,18%)
Administração de Empresas — 2.907 vagas (3,11%)
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