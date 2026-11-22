A proposta é facilitar o acesso da população às políticas públicas de empregabilidade - Divulgação / SMTE

A proposta é facilitar o acesso da população às políticas públicas de empregabilidadeDivulgação / SMTE

Publicado 22/11/2026 17:15

O Trabalha Rio chega à última semana de novembro com uma programação de atendimentos em quatro regiões da cidade. Entre os dias 23 e 26, a iniciativa da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) estará na Praça Seca, Vila Aliança, Penha e Inhaúma, levando serviços gratuitos a quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho.

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A proposta é facilitar o acesso da população às políticas públicas de empregabilidade, aproximando os serviços da Prefeitura dos bairros e comunidades. Durante as ações, os trabalhadores poderão cadastrar seus currículos no banco de oportunidades do município, consultar vagas disponíveis, receber orientações profissionais e obter informações sobre processos seletivos.



Para o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira, a presença das equipes nos territórios é fundamental para ampliar o acesso da população às oportunidades.



"Nosso compromisso é fazer com que os serviços de empregabilidade estejam cada vez mais próximos de quem precisa. O Trabalha Rio permite que o trabalhador tenha acesso à orientação, cadastro de currículo e encaminhamento para vagas sem precisar se deslocar grandes distâncias. Estamos percorrendo diferentes regiões da cidade para ampliar as possibilidades de inserção profissional e garantir que mais cariocas conheçam e utilizem os serviços oferecidos pela Prefeitura", explica Vieira.



A programação começa na segunda-feira (23/11), na Rua Pedro Teles, 59, na Praça Seca, em Jacarepaguá. Na terça-feira (24/11), a equipe estará na Rua do Desenhista, s/n, em frente ao Boêmios da Vila Aliança, na Vila Aliança. A proposta é facilitar o acesso da população às políticas públicas de empregabilidade, aproximando os serviços da Prefeitura dos bairros e comunidades. Durante as ações, os trabalhadores poderão cadastrar seus currículos no banco de oportunidades do município, consultar vagas disponíveis, receber orientações profissionais e obter informações sobre processos seletivos.Para o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira, a presença das equipes nos territórios é fundamental para ampliar o acesso da população às oportunidades."Nosso compromisso é fazer com que os serviços de empregabilidade estejam cada vez mais próximos de quem precisa. O Trabalha Rio permite que o trabalhador tenha acesso à orientação, cadastro de currículo e encaminhamento para vagas sem precisar se deslocar grandes distâncias. Estamos percorrendo diferentes regiões da cidade para ampliar as possibilidades de inserção profissional e garantir que mais cariocas conheçam e utilizem os serviços oferecidos pela Prefeitura", explica Vieira.A programação começa na segunda-feira (23/11), na Rua Pedro Teles, 59, na Praça Seca, em Jacarepaguá. Na terça-feira (24/11), a equipe estará na Rua do Desenhista, s/n, em frente ao Boêmios da Vila Aliança, na Vila Aliança.

Já na quarta-feira (25/11) o atendimento será realizado na Cozinha Comunitária Carioca Josué Aranha, na Rua Nossa Senhora Aparecida, 46, na Penha. Encerrando a agenda, na quinta-feira (26/11), a ação chega à Rua Álvaro Miranda, 602, em Inhaúma.



Todos os atendimentos serão realizados das 10h às 14h. Para participar, é necessário apresentar documentos pessoais e, se possível, levar uma cópia atualizada do currículo. Os serviços são gratuitos.



Os trabalhadores também podem consultar as oportunidades e se candidatar pelo portal Oportunidades Cariocas: https://pref.rio/servicos/trabalho

Outras opções de atendimento



Além das ações itinerantes, a SMTE mantém oito unidades de atendimento fixas para quem precisa de suporte na busca por trabalho. As Centrais do Trabalhador funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nos seguintes endereços:



• Centro: Av. Presidente Vargas, 1.997 (CIAD)



• Posto Avançado do Trabalha Rio: Rua Afonso Cavalcanti, 455 – Cidade Nova



• Campo Grande: Rua Coxilha, s/nº



• Engenho Novo: Rua Vinte e Quatro de Maio, 931



• Ilha do Governador: Estrada do Dendê, 2.080



• Jacarepaguá: Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 247 e 248



• Santa Cruz: Rua Lopes de Moura, 58



• Tijuca: Rua Camaragibe, 25



*Reportagem da estagiária Tainá Junqueira, sob supervisão de Karilayn Areias