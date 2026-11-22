A proposta é facilitar o acesso da população às políticas públicas de empregabilidadeDivulgação / SMTE
A proposta é facilitar o acesso da população às políticas públicas de empregabilidade, aproximando os serviços da Prefeitura dos bairros e comunidades. Durante as ações, os trabalhadores poderão cadastrar seus currículos no banco de oportunidades do município, consultar vagas disponíveis, receber orientações profissionais e obter informações sobre processos seletivos.
Para o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira, a presença das equipes nos territórios é fundamental para ampliar o acesso da população às oportunidades.
"Nosso compromisso é fazer com que os serviços de empregabilidade estejam cada vez mais próximos de quem precisa. O Trabalha Rio permite que o trabalhador tenha acesso à orientação, cadastro de currículo e encaminhamento para vagas sem precisar se deslocar grandes distâncias. Estamos percorrendo diferentes regiões da cidade para ampliar as possibilidades de inserção profissional e garantir que mais cariocas conheçam e utilizem os serviços oferecidos pela Prefeitura", explica Vieira.
A programação começa na segunda-feira (23/11), na Rua Pedro Teles, 59, na Praça Seca, em Jacarepaguá. Na terça-feira (24/11), a equipe estará na Rua do Desenhista, s/n, em frente ao Boêmios da Vila Aliança, na Vila Aliança.
Todos os atendimentos serão realizados das 10h às 14h. Para participar, é necessário apresentar documentos pessoais e, se possível, levar uma cópia atualizada do currículo. Os serviços são gratuitos.
Outras opções de atendimento
• Centro: Av. Presidente Vargas, 1.997 (CIAD)
• Posto Avançado do Trabalha Rio: Rua Afonso Cavalcanti, 455 – Cidade Nova
• Campo Grande: Rua Coxilha, s/nº
• Engenho Novo: Rua Vinte e Quatro de Maio, 931
• Ilha do Governador: Estrada do Dendê, 2.080
• Jacarepaguá: Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 247 e 248
• Santa Cruz: Rua Lopes de Moura, 58
• Tijuca: Rua Camaragibe, 25
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