SMTE oferece esta semana 661 vagas em diferentes áreas de atuação - Divulgação / SMTE

SMTE oferece esta semana 661 vagas em diferentes áreas de atuaçãoDivulgação / SMTE

Publicado 23/11/2026 18:54

mercado de trabalho do Rio de Janeiro tem esta semana 5.484 oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas são voltadas também para pessoas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

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Setrab





A Região Metropolitana oferece oportunidades com remuneração entre dois e três salários mínimos (R$ 3.242 a R$ 4.863) para cozinheiro de restaurante, que exige experiência anterior e o Ensino Médio completo. Na mesma região, também há oportunidades com salários de um a dois mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242) para as funções de atendente de farmácia, embalador, destinadas a candidatos com experiência e diferentes níveis de escolaridade. Para pessoas com deficiência (PcD), são 154 vagas para diferentes funções e remunerações.



Na região do Médio Paraíba, foram captadas 47 oportunidades, com salários de um a dois mínimos. Já na Região Serrana, há 177 vagas, com essa mesma remuneração, para as posições de auxiliar em serviços de alimentação, copeiro de restaurante, profissional de educação física e vigia.



Relatório produzido pelo Observatório do Trabalho, da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, aponta que a maioria das vagas captadas 968 (50,2%) é do setor do Comércio, e 960 (49,8%) de Serviços. Por nível de escolaridade, 991 (51,4%) pedem o Ensino Médio completo e 738 (38,3%) o Ensino Fundamental completo. A maior parte das vagas (87,2%) exige experiência. É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, disponível no site O Governo do Estado abre a semana com 1.928 oportunidades de emprego formal. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 1.414 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba.oferece oportunidades com remuneração entre dois e três salários mínimos (R$ 3.242 a R$ 4.863) para cozinheiro de restaurante, que exige experiência anterior e o Ensino Médio completo. Na mesma região, também há oportunidades com salários de um a dois mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242) para as funções de atendente de farmácia, embalador, destinadas a candidatos com experiência e diferentes níveis de escolaridade. Para pessoas com deficiência (PcD), são 154 vagas para diferentes funções e remunerações.Na região do, foram captadas 47 oportunidades, com salários de um a dois mínimos. Já na, há 177 vagas, com essa mesma remuneração, para as posições de auxiliar em serviços de alimentação, copeiro de restaurante, profissional de educação física e vigia.Relatório produzido pelo Observatório do Trabalho, da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, aponta que a maioria das vagas captadas 968 (50,2%) é do setor do Comércio, e 960 (49,8%) de Serviços. Por nível de escolaridade, 991 (51,4%) pedem o Ensino Médio completo e 738 (38,3%) o Ensino Fundamental completo. A maior parte das vagas (87,2%) exige experiência. É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho

SMTE





Há dez vagas para auxiliar de serviços gerais, seis para copeira de hospital e uma para recepcionista de hospital, além de outras funções.



Já para pessoas com deficiência (PCDs), estão disponíveis seis oportunidades para atendente de lanchonete.



Quem deseja participar dos processos seletivos pode acessar o portal A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) oferece esta semana 661 oportunidades de emprego. As chances estão distribuídas por diferentes áreas, com destaque para funções do comércio, logística e serviços. Estoquista, repositor e operador de prevenção de perdas concentram 30 vagas cada. Também há postos para auxiliar operacional de logística, auxiliar de loja e operador de caixa. São atividades que podem representar o primeiro contato de muitos candidatos com o ambiente profissional.Há dez vagas para auxiliar de serviços gerais, seis para copeira de hospital e uma para recepcionista de hospital, além de outras funções.Já para pessoas com deficiência (PCDs), estão disponíveis seis oportunidades para atendente de lanchonete.Quem deseja participar dos processos seletivos pode acessar o portal Oportunidades Cariocas , consultar as oportunidades e realizar o cadastro.

Mudes

A Fundação Mudes está com 373 oportunidades abertas nesta semana para quem busca ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho. São 179 vagas de estágio, 124 para o programa Jovem Aprendiz, 35 oportunidades para pessoas com deficiência (PcD) e 35 posições para contratação profissional nos regimes CLT e PJ.



Entre as oportunidades do Programa de Estágio, os cursos com maior número de vagas são Administração, Informatica em geral e ensino médio. Há oportunidades para estudantes que desejam desenvolver suas habilidades profissionais e conquistar experiência no mercado de trabalho.

Já o programa Jovem Aprendiz reúne 124 oportunidades para jovens que buscam a primeira experiência profissional, aliando formação teórica e prática no ambiente corporativo.



Para profissionais que procuram uma oportunidade de emprego, são 35 vagas nos regimes CLT e PJ, destinadas a diferentes áreas e níveis de experiência. Entre as funções disponíveis estão Áreas Operacionais, voltadas para ramo alimentício, vendas e serviços gerais.



A Mudes também disponibiliza 35 oportunidades para pessoas com deficiência (PcD), reforçando seu compromisso com a inclusão produtiva e a ampliação do acesso ao mundo do trabalho.



As candidaturas e os processos seletivos são realizados de forma remota. Os interessados podem consultar as oportunidades e realizar a inscrição gratuitamente pelo site www.mudes.org.br

CIEE

O CIEE Rio disponibiliza atualmente 2.421 oportunidades em todo o Estado do Rio de Janeiro, sendo 1.712 vagas de estágio e 709 de aprendizagem. Na capital fluminense e regiões próximas ao local da ação, são 1.310 oportunidades: 886 de estágio e 424 de aprendizagem.



Entre as áreas com oportunidades de estágio estão Administração, Ensino Médio, Contabilidade, Direito, Construção Civil, Marketing, Educação, Veterinária, Informática, Comunicação, Gastronomia e cursos técnicos em Administração.



Já para aprendizagem, as oportunidades abrangem os setores Administrativo, Alimentação, Comércio e Varejo, Turismo e Hotelaria, Asseio e Conservação e Logística, entre outros.

Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail programapcd@cieerj.org.br e obter mais informações no site www.ciee.org.br

Confira as oportunidades de estágio em cada cidade do estado:

No Rio de Janeiro são 392 vagas entre as áreas de Administração (141), Arquitetura e Urbanismo (4), Biblioteconomia (3), Biblioteconomia e Arquivologia (3), Biologia (2), Biomedicina (2), Comércio Exterior (1), Comunicação (12), Construção Civil (17), Contabilidade (28), Design (9), Direito (47), Economia (2), Elétrica-Eletrônica (1), Enfermagem (2), Engenharia de Produção (1), Engenharia Mecânica (2), Esportes (6), Gastronomia (2), Geociências (1), Informática (20), Marketing (17), Moda (1), Museologia (4), Nutrição (1), Pedagogia (40), Psicologia (5), Química (1), Recursos Humanos (1), Relações Internacionais (2), Secretariado (1), Segurança (10), Serviço Social (1) e Turismo e Hotelaria (2).

Em Barra Mansa há 17 oportunidades entre as áreas de Administração (9), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Contabilidade (2), Direito (1), Pedagogia (1) e Psicologia (2). Já em Resende são 9 vagas entre as áreas de Administração (3), Direito (3), Engenharia Química (1) e Pedagogia (2).



Em Campos há 6 oportunidades entre as áreas de Administração (2), Direito (1), Engenharia de Produção (1), Informática (1) e Marketing (1). Em Macaé são 79 vagas entre as áreas de Administração (9), Construção Civil (1), Contabilidade (3), Direito (2), Informática (1), Marketing (1), Pedagogia (59), e Produção Mecânica (3).



Em Niterói há 33 oportunidades entre as áreas de Administração (10), Arquitetura e Urbanismo (1), Comércio Exterior (2), Contabilidade (5), Enfermagem (1), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (2), Esportes (2), Gastronomia (2), Informática (1), Marketing (3) e Pedagogia (3).



Em Nova Friburgo são 2 vagas, sendo 1 vaga para a área de Marketing e 1 para Pedagogia. Em Nova Iguaçu são 19 oportunidades entre as áreas de Administração (5), Arquitetura e Urbanismo (5), Construção Civil (4), Contabilidade (2), Informática (1), Marketing (1) e Pedagogia (1).



Em Duque de Caxias são 7 vagas entre as áreas de Administração (3), Design (1), Marketing (1), Nutrição (1) e Pedagogia (1). Já em Petrópolis há 9 oportunidades entre as áreas de Administração (4), Arquitetura e Urbanismo (1), Construção Civil (1), Direito (1) e Pedagogia (2).



Em Três Rios são 5 vagas entre as áreas de Administração (1), Construção Civil (1), Pedagogia (2) e Turismo e Hotelaria (1). Em Teresópolis há 16 oportunidades entre as áreas de Administração (1), Direito (1), Odontologia (1), Pedagogia (10), Psicologia (2), e Veterinária (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o CIEE concentra 820 vagas.

No Rio de Janeiro são 204 vagas de Aprendiz, 152 de Ensino Médio, 14 para Técnico em Administração, 5 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, 4 para Técnico em Informática, 4 para Técnico em Mecânica, 2 para Técnico em Projetos, 1 para Técnico em Química, 11 para Técnico em Saúde e 1 para Técnico em Segurança.



Em Barra Mansa são 16 vagas para Aprendiz e 7 para Ensino Médio. Já em Resende são 4 vagas para Aprendiz e 8 para Ensino Médio.



Em Campos são 4 vagas para Aprendiz, 34 para Ensino Médio, 1 para Técnico em Administração, 1 para Técnico em Informática e 1 para Técnico em Logística.



Em Macaé são 39 vagas para Aprendiz, 23 para Ensino Médio, 2 para Técnico em Administração, 2 para Técnico em Logística e 1 para Técnico em Segurança. Em Niterói são 92 vagas para Aprendiz, 71 para Ensino Médio, 1 para Técnico em Administração e 1 para Técnico em Telecomunicações.



Em Nova Friburgo são 7 vagas para Aprendiz e 13 para Ensino Médio. Em Nova Iguaçu são 14 vagas para Aprendiz e 32 para Ensino Médio. E em Duque de Caxias são 1 vaga para Aprendiz e 2 para Ensino Médio.



Em Petrópolis são 14 vagas para Aprendiz e 22 para Ensino Médio. Já em Três Rios são 1 vaga para Aprendiz, 4 para Ensino Médio e 1 para Técnico em Segurança. E em Teresópolis são 3 vagas para Aprendiz.



Grupo Trigo

O Grupo Trigo, dono das marcas China In Box, Spoleto, Koni, Gendai, Pizzaria Spoleto, Casa do Pão de Queijo, ASA Açaí, 2V Deli & Conveniência e Gurumê, está com vagas de emprego para interessados em fazer parte do seu quadro de colaboradores. São 28 vagas disponíveis no Rio de Janeiro.



Todas as vagas possuem salários compatíveis com o mercado e os benefícios variam de acordo com a função e local de trabalho. Destacam-se: plano de saúde e odontológico, vale-transporte ou vale-combustível, auxílio-farmácia, vale-alimentação e/ou alimentação no local, convênio com academia, auxílio-creche, seguro de vida, além de iniciativas que promovem o bem-estar.

Para os estagiários, além dos benefícios, há bolsa-auxílio e participação em um Programa de Estágio que estimula o desenvolvimento de lideranças.



Na 2V Conveniência, Rio de Janeiro, há 1 vaga de Subgerente Botafogo, 6 vagas de Operador de loja Botafogo, 1 vaga de Operador de loja Copacabana e 1 vaga de Operador de loja Botafogo.



Já o Gurumê - Rio de Janeiro tem 3 vagas destinadas a pessoas com deficiência, 3 vagas de Auxiliar de Serviços Gerais, 2 vagas de Ajudante de Cozinha, 2 vagas de Cumim, 2 vagas de Sushiman, 2 vagas de Aprendiz de Copeiro, 1 vaga de Hostess, 1 vaga de Aprendiz de Cumim, 1 vaga de Aprendiz de CX, 1 vaga de Operador de Delivery Jr e 1 vaga de Técnico de manutenção e refrigeração (frio alimentar).



Para se candidatar às outras vagas, é necessário acessar os links: https://grupotrigo.gupy.io/ (Grupo Trigo) e https://bramexcomercioeservicosltda.pandape.infojobs.com.br (Gurumê).

Acerta Consultoria

A Acerta Consultoria está com 73 vagas abertas no Rio de Janeiro. As oportunidades são para gerente, magarefe, atendente, barista, costureira, líder de loja, cumim, auxiliar de serviços gerais, chapeiro, vendedora e auxiliar de pintor e cozinha.



Também há procura por instalador de cortina, estoquista, bombeiro hidráulico, copeiro, encantador, jovem aprendiz – hostess, barback, subchef, supervisor, estoquista, além de atendente de delivery, RH, assistente fiscal, estagiário de T.I e contabilidade.

A atuação é para Ipanema, Shopping Leblon, Zona Sul, Gardênia Azul, Lagoa, Jardim Botânico, Recreio, Casa Shopping (Barra da Tijuca), Leme, Copacabana, Shopping da Gávea, Aeroporto SDU, Tijuca, Lagoa, Shopping Rio Sul, Olaria, Botafogo, Urca, Gávea, Carioca Shopping, Centro e Leblon.



Interessados devem se inscrever pelo link: https://consultoriaacerta.pandape.infojobs.com.br/?Salary=null&SalaryUpper=true&Deficiency=2

*Reportagem da estagiária Tainá Junqueira, sob supervisão de Marlucio Luna