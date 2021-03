Por O Dia

Publicado 30/03/2021 16:24 | Atualizado 30/03/2021 16:24

Rio - A Secretaria de Estado de Educação do Rio (Seeduc) abriu inscrições para a contratação temporária de professores. A pasta pretende suprir a falta de Professor Docente II na Diretoria Regional Pedagógica de Unidades Escolares Prisionais e Socioeducativas (Diesp) e de Professor Docente I na rede estadual de ensino.



O edital com o regulamento do processo seletivo foi publicado na sexta-feira (26) e poder ser acessado na página da Seeduc. As inscrições para as vagas devem ser preenchidas online, no site abre.ai/candidatodocenteficha.