RioSaúde abre 40 vagas para enfermeiros sem experiência préviaDivulgação/ RioSaúde

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Aretha Dossares
A RioSaúde abriu 40 vagas temporárias para enfermeiros generalistas no Rio, sem exigir experiência profissional anterior. As oportunidades estão distribuídas entre jornadas de 30 e 40 horas semanais, com salários que podem ultrapassar R$ 5,2 mil, além de adicionais e gratificações previstos no edital.

O processo seletivo simplificado, regulamentado pelo Edital 016/2026, contempla 30 vagas para enfermeiros com carga horária de 30 horas por semana e outras 10 para jornadas de 40 horas. A seleção pode atender especialmente profissionais recém-formados que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Para participar, é necessário ter ensino superior completo em Enfermagem, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), além de registro ativo e regular no Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (Coren-RJ).

O edital foi publicado nesta terça-feira (6), e as inscrições permanecem abertas até o dia 13. A experiência profissional não é obrigatória para a candidatura. O tempo de atuação na área, porém, pode ser considerado na avaliação curricular como critério de pontuação.

Entre os benefícios previstos estão adicional de insalubridade, gratificação por assiduidade, adicional noturno e descanso semanal remunerado (DSR), quando aplicáveis à jornada exercida.

Os interessados podem consultar as regras, os requisitos e demais informações do processo seletivo no edital disponível no site da RioSaúde.

Outras oportunidades

O mercado de trabalho do Rio de Janeiro tem, esta semana, 9.639 oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas são voltadas também para pessoas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.
A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) disponibiliza nesta semana 1.314 vagas de emprego . A relação reúne oportunidades em diferentes áreas e contempla tanto profissionais com experiência quanto aqueles que ainda estão ingressando no mercado. Do total, 462 são destinadas a pessoas com deficiência.

Entre os destaques estão 100 vagas para atendente de loja e 15 para chapeiro. Também há oportunidades para auxiliar de cozinha, com 10 vagas, copeira de hospital, com seis, e cozinheira hospitalar, com três. Essas oportunidades são destinadas a profissionais que já possuem experiência nas respectivas funções.