RioSaúde abre 40 vagas para enfermeiros sem experiência préviaDivulgação/ RioSaúde
O processo seletivo simplificado, regulamentado pelo Edital 016/2026, contempla 30 vagas para enfermeiros com carga horária de 30 horas por semana e outras 10 para jornadas de 40 horas. A seleção pode atender especialmente profissionais recém-formados que buscam ingressar no mercado de trabalho.
Para participar, é necessário ter ensino superior completo em Enfermagem, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), além de registro ativo e regular no Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (Coren-RJ).
O edital foi publicado nesta terça-feira (6), e as inscrições permanecem abertas até o dia 13. A experiência profissional não é obrigatória para a candidatura. O tempo de atuação na área, porém, pode ser considerado na avaliação curricular como critério de pontuação.
Entre os benefícios previstos estão adicional de insalubridade, gratificação por assiduidade, adicional noturno e descanso semanal remunerado (DSR), quando aplicáveis à jornada exercida.
Os interessados podem consultar as regras, os requisitos e demais informações do processo seletivo no edital disponível no site da RioSaúde.
Outras oportunidades
Entre os destaques estão 100 vagas para atendente de loja e 15 para chapeiro. Também há oportunidades para auxiliar de cozinha, com 10 vagas, copeira de hospital, com seis, e cozinheira hospitalar, com três. Essas oportunidades são destinadas a profissionais que já possuem experiência nas respectivas funções.
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