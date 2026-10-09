Ação oferece orientação profissional gratuita em três bairros do RioDivulgação SMTR
A primeira ação será realizada na terça-feira (13), na Praça Jornal do Comércio, ao lado do Hospital dos Servidores, na Saúde, região central da cidade. Na quarta-feira (14), a equipe atenderá na Rua Quaxima, 35, em Madureira. Já na quinta-feira (15), o serviço estará disponível no Hospital do Câncer, localizado na Rua Visconde de Santa Isabel, 274, em Vila Isabel.
Coordenada pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), a iniciativa também oferece suporte para cadastro de trabalhadores e esclarecimentos sobre os serviços de empregabilidade disponíveis na rede municipal.
Segundo o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira, a proposta é aproximar os serviços públicos dos trabalhadores e facilitar o acesso às oportunidades profissionais.
“Nosso compromisso é ampliar o acesso da população às oportunidades de trabalho, levando os serviços da Prefeitura para mais perto de quem precisa. Com as ações itinerantes, conseguimos orientar os trabalhadores, facilitar o acesso às informações e contribuir para que mais pessoas encontrem caminhos para ingressar ou retornar ao mercado de trabalho”, afirmou.
A orientação é que os interessados levem documentos pessoais e, se possível, um currículo atualizado para agilizar o atendimento.
Atendimento fixo
- Centro — CIAD: Avenida Presidente Vargas, 1.997
- Cidade Nova — Posto Avançado do Trabalha Rio: Rua Afonso Cavalcanti, 455
- Campo Grande: Rua Coxilha, s/nº
- Engenho Novo: Rua Vinte e Quatro de Maio, 931
- Ilha do Governador: Estrada do Dendê, 2.080
- Jacarepaguá: Avenida Geremário Dantas, 1.400, salas 247 e 248
- Santa Cruz: Rua Lopes de Moura, 58
- Tijuca: Rua Camaragibe, 25
As vagas disponíveis também podem ser consultadas pela internet, por meio do portal Oportunidades Cariocas, que permite a realização de candidaturas. Outras informações sobre oportunidades e serviços estão disponíveis no site oficial da SMTE.
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