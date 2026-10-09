Ação oferece orientação profissional gratuita em três bairros do Rio - Divulgação SMTR

Ação oferece orientação profissional gratuita em três bairros do RioDivulgação SMTR

Publicado 09/10/2026 19:36





A primeira ação será realizada na terça-feira (13), na Praça Jornal do Comércio, ao lado do Hospital dos Servidores, na Saúde, região central da cidade. Na quarta-feira (14), a equipe atenderá na Rua Quaxima, 35, em Madureira. Já na quinta-feira (15), o serviço estará disponível no Hospital do Câncer, localizado na Rua Visconde de Santa Isabel, 274, em Vila Isabel.



Coordenada pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), a iniciativa também oferece suporte para cadastro de trabalhadores e esclarecimentos sobre os serviços de empregabilidade disponíveis na rede municipal.



Segundo o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira, a proposta é aproximar os serviços públicos dos trabalhadores e facilitar o acesso às oportunidades profissionais.



“Nosso compromisso é ampliar o acesso da população às oportunidades de trabalho, levando os serviços da Prefeitura para mais perto de quem precisa. Com as ações itinerantes, conseguimos orientar os trabalhadores, facilitar o acesso às informações e contribuir para que mais pessoas encontrem caminhos para ingressar ou retornar ao mercado de trabalho”, afirmou.



A orientação é que os interessados levem documentos pessoais e, se possível, um currículo atualizado para agilizar o atendimento.

O programa Trabalha Rio, da Prefeitura do Rio, vai oferecer orientação profissional e atendimento gratuito a moradores da Saúde, de Madureira e de Vila Isabel na próxima semana. As atividades acontecem entre terça-feira (13) e quinta-feira (15), das 10h às 14h, com informações sobre oportunidades de emprego e auxílio para atualização de currículos.A primeira ação será realizada na terça-feira (13), na Praça Jornal do Comércio, ao lado do Hospital dos Servidores, na Saúde, região central da cidade. Na quarta-feira (14), a equipe atenderá na Rua Quaxima, 35, em Madureira. Já na quinta-feira (15), o serviço estará disponível no Hospital do Câncer, localizado na Rua Visconde de Santa Isabel, 274, em Vila Isabel.Coordenada pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), a iniciativa também oferece suporte para cadastro de trabalhadores e esclarecimentos sobre os serviços de empregabilidade disponíveis na rede municipal.Segundo o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira, a proposta é aproximar os serviços públicos dos trabalhadores e facilitar o acesso às oportunidades profissionais.“Nosso compromisso é ampliar o acesso da população às oportunidades de trabalho, levando os serviços da Prefeitura para mais perto de quem precisa. Com as ações itinerantes, conseguimos orientar os trabalhadores, facilitar o acesso às informações e contribuir para que mais pessoas encontrem caminhos para ingressar ou retornar ao mercado de trabalho”, afirmou.A orientação é que os interessados levem documentos pessoais e, se possível, um currículo atualizado para agilizar o atendimento.

Atendimento fixo



Além das atividades itinerantes, os trabalhadores podem procurar as Centrais do Trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nos seguintes endereços:



- Centro — CIAD: Avenida Presidente Vargas, 1.997



- Cidade Nova — Posto Avançado do Trabalha Rio: Rua Afonso Cavalcanti, 455



- Campo Grande: Rua Coxilha, s/nº



- Engenho Novo: Rua Vinte e Quatro de Maio, 931



- Ilha do Governador: Estrada do Dendê, 2.080



- Jacarepaguá: Avenida Geremário Dantas, 1.400, salas 247 e 248



- Santa Cruz: Rua Lopes de Moura, 58



- Tijuca: Rua Camaragibe, 25



As vagas disponíveis também podem ser consultadas pela internet, por meio do portal Oportunidades Cariocas, que permite a realização de candidaturas. Outras informações sobre oportunidades e serviços estão disponíveis no site oficial da SMTE.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral