Decreto também prevê uma premiação de R$ 1 mil para os estudantes que concluírem a formação - Governo do Estado do Rio de Janeiro / Divulgação

Decreto também prevê uma premiação de R$ 1 mil para os estudantes que concluírem a formaçãoGoverno do Estado do Rio de Janeiro / Divulgação

Publicado 28/10/2026 18:16

A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro publicou na edição de terça-feira (27) do Diário Oficial a regulamentação do repasse de uma bolsa-permanência mensal de R$ 400 para estudantes da rede estadual matriculados em cursos técnicos profissionalizantes. O benefício contempla alunos que realizam suas formações no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec).

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Além do valor mensal durante a realização dos módulos, o texto estabelece o pagamento de uma premiação de R$ 1 mil, concedida em cota única após a formatura do estudante, condicionada à conclusão integral do curso e ao cumprimento das exigências pedagógicas.



O programa atende tanto aos jovens que estão cursando o Ensino Médio nas escolas públicas estaduais quanto àqueles que já concluíram essa etapa escolar, desde que tenham obtido vaga em uma das turmas das entidades parceiras. Para os estudantes que ainda cursam o ensino regular, as atividades de qualificação profissional ocorrem no contraturno escolar.



A medida está inserida no programa Edutec e decorre da vinculação estadual ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), instrumento que integra as diretrizes do Decreto Federal nº 12.433/2025 relativas à iniciativa Juros por Educação. Sob esse arcabouço fiscal e educacional, as unidades da Federação assumem compromissos formais de expansão das matrículas na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, visando ao alcance dos parâmetros traçados no Plano Nacional de Educação (PNE).



Para manter o recebimento regular do auxílio financeiro ao longo do período letivo, as regras do programa estipulam critérios de assiduidade, entre os quais a exigência de frequência mínima de 75% da carga horária nas aulas teóricas e práticas. O encerramento do vínculo ou o abandono do curso resulta no cancelamento automático do pagamento mensal e na perda do direito ao incentivo pecuniário final.



Diante do calendário do segundo semestre, as inscrições para as vagas técnicas remanescentes foram prorrogadas. O interessados devem comparecer presencial junto de seus responsáveis legais diretamento no balcão de atendimento dos polos de cada instituição conveniada. Além do valor mensal durante a realização dos módulos, o texto estabelece o pagamento de uma premiação de R$ 1 mil, concedida em cota única após a formatura do estudante, condicionada à conclusão integral do curso e ao cumprimento das exigências pedagógicas.O programa atende tanto aos jovens que estão cursando o Ensino Médio nas escolas públicas estaduais quanto àqueles que já concluíram essa etapa escolar, desde que tenham obtido vaga em uma das turmas das entidades parceiras. Para os estudantes que ainda cursam o ensino regular, as atividades de qualificação profissional ocorrem no contraturno escolar.A medida está inserida no programa Edutec e decorre da vinculação estadual ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), instrumento que integra as diretrizes do Decreto Federal nº 12.433/2025 relativas à iniciativa Juros por Educação. Sob esse arcabouço fiscal e educacional, as unidades da Federação assumem compromissos formais de expansão das matrículas na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, visando ao alcance dos parâmetros traçados no Plano Nacional de Educação (PNE).Para manter o recebimento regular do auxílio financeiro ao longo do período letivo, as regras do programa estipulam critérios de assiduidade, entre os quais a exigência de frequência mínima de 75% da carga horária nas aulas teóricas e práticas. O encerramento do vínculo ou o abandono do curso resulta no cancelamento automático do pagamento mensal e na perda do direito ao incentivo pecuniário final.Diante do calendário do segundo semestre, as inscrições para as vagas técnicas remanescentes foram prorrogadas. O interessados devem comparecer presencial junto de seus responsáveis legais diretamento no balcão de atendimento dos polos de cada instituição conveniada.

Na Faetec, o prazo final de inscrição termina em 30 de outubro. Já para as vagas ofertadas nas unidades do Senai e do Senac, as inscrições poderão ser efetuadas até o dia 13 de novembro. A orientação da pasta estadual é que os estudantes procurem a secretaria de suas respectivas unidades de ensino para verificar a grade de cursos disponíveis na região e os endereços dos postos de atendimento onde a documentação de matrícula deve ser apresentada.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna.