Startup busca trainees na área de vendas

A startup Pipefy busca profissionais da área de vendas para integrar seu time de colaboradores. Por meio do processo seletivo Young Guns, a empresa vai selecionar de 15 a 20 candidatos, que passarão por um programa de trainee durante um ano. O participante que mais se destacar vai passar por intercâmbio no Vale do Silício, na Califórnia, onde passará por cursos, eventos e visitas em outras empresas. As inscrições devem ser feitas até esta sexta-feira, no site http://www.pipefy.com/young-guns/

Segundo a recrutadora Natasha de Lara, a oportunidade de ter uma vivência internacional e de conhecer em profundidade a operação de uma startup global são grandes atrativos para os candidatos.

"Nosso objetivo é fazer com que esses profissionais cresçam na Pipefy. Por isso, fazemos questão de acompanhar a performance deles e levar o vencedor para uma experiência imersiva no Vale do Silício", conta Natasha.

O processo seletivo terá três etapas. A primeira envolve análise dos currículos dos inscritos. Na etapa seguinte, haverá dinâmicas de grupos para a resolução de desafios hoje enfrentados pela empresa. Já a última etapa terá entrevistas individuais com diretores da startup.

De acordo com a empresa, não é necessário ter experiência ou formação prévia na área de vendas. No ano passado, o programa teve 2.500 inscrições de todo o Brasil.

"Hoje, 65% do time comercial é composto por profissionais que passaram pelo programa. Além disso, temos muitos casos de profissionais que terminaram o programa e migraram para times como Marketing, Produto e Customer Success, inclusive chegando a posições de liderança", conta Giovanni Riva, coordenador do programa Young Guns.

Fundada em 2015, a Pipefy é uma empresa global de software e serviço, que permite a gestores criar e gerenciar fluxos de trabalho eficientes sem que precisem de suporte técnico.