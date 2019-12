Empresa investe em cursos para exportar marcas de moda brasileiras

Quem investe em moda brasileira vai ter uma chance prática e simples de fazer a marca crescer e chegar ao exterior a partir de janeiro de 2020. Por meio de uma plataforma desenvolvida pela empresa Twotwelve, empreendedores de todo o tipo vão ter acesso a conhecimentos especializados para o ramo da moda criativa.



O projeto conta com dois cursos online: Moda empresarial e Moda criativa. A duração pode ter até 12 semanas e serão apresentados por meio de de vídeos e materiais exclusivos para download, como ebooks, templates, listas de e-mail e relatórios. Para participar, o interessado deve acessar https://www.twotwelvecreativelab.com.br/index



A expectativa é levar a exportação para empresas menores e mostrar que essa jogada não é só para os grandes. “A exportação deve ser tratada como um novo negócio, com investimento e lucro próprios e qualquer marca disposta a investir/focar no mercado internacional, pode obter sucesso”, conta uma das sócias da Twotwelve, Fernanda Simões.



Com a crise no Brasil, e o aumento do dólar, é normal que as marcas queiram explorar o mercado internacional, segundo Fernanda Simões. "Quando a marca expande internacionalmente ela ganha aumento dos lucros, reconhecimento internacional, valorização do trabalho no Brasil, aumento de produção, diversificação de clientela entre outros”, explica.



A Twotwelve é uma organização de moda que funciona há 12 anos, baseada em Nova York. É responsável pelo sucesso de grandes marcas brasileiras no mercado americano e europeu, como Água de Coco, Cecilia Prado, FARM e Moeva London, entre outras.