Projeto Som+Eu oferece vagas em cursos gratuitos de música em Santa Cruz

Rio - A unidade do Projeto Som+Eu em Santa Cruz inicia o ano letivo de 2020 com ofertas de vagas para cursos gratuitos de vários instrumentos musicais. Podem se inscrever crianças, adolescentes e jovens entre 6 e 19 anos. O período de matrículas vai do dia 12 ao 21 de fevereiro. As aulas acontecem no Centro Cultural Palacete Princesa Isabel.

Desde 2018, o Som+Eu Santa Cruz oferece aulas de violino, viola, violoncelo, canto coral, flauta doce, flauta transversal e clarinete, além de formação de orquestra para os próprios alunos. Não é necessário ter conhecimento em música, nem possuir algum instrumento. O Projeto disponibiliza os instrumentos para uso em sala de aula.

Para efetuar a matrícula, é preciso comparecer ao projeto nas quartas, quintas ou sextas, entre 14h e 18h, com os documentos necessários: para alunos menores de idade são: documento de identificação com foto o aluno e do responsável; comprovante de residência e comprovante escolar. Para alunos maiores de idade são: documento de identificação com foto e comprovante de residência. O Projeto Som+Eu Santa Cruz é patrocinado pela Fábrica Carioca de Catalisadores, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Serviço:

Som+Eu Santa Cruz. Rua do Matadouro, s/n - Santa Cruz, Rio de Janeiro – RJ (Centro Cultural

Palacete Princesa Isabel). Horário de atendimento: quarta, quinta e sexta-feira, das 14h às 18h. Telefone: (21) 97338-3848 (WhatsApp).