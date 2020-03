ONG Favela Mundo abre vagas para diversas oficinas artísticas

RIo - A ONG Favela Mundo abre inscrições na próxima segunda-feira (9), para oficinas gratuitas de teatro, violão, hip-hop e jazz, destinadas a crianças e jovens até 18 anos. Estão disponíveis, ao todo, 200 vagas em Acari, e 50 oportunidades nas oficinas de teatro e hip hop na Cidade de Deus. Para participar é necessário estar matriculado em alguma instituição de ensino.



As inscrições podem ser feitas na EDI Sra Perciliana de Alvarenga (Rua Moises, s/nº, Cidade de Deus) e na Escola Municipal Jornalista e Escritor Daniel Piza (Avenida Pref. Sá Lessa, nº 300, Acari), de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. Os interessados devem apresentar comprovante de escolaridade/matrícula e certidão de nascimento.



Os projetos Favela Mundo e Arte Gerando Renda contam com patrocínio da Prefeitura do Rio e Secretaria Municipal de Cultura, além da Lamsa e MetrôRio, empresas do grupo Invepar, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura - Lei do ISS, e apoio do Instituto Invepar.