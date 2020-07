Como mais uma alternativa para ajudar a ocupar o tempo das crianças e jovens de forma inteligente e divertida, a Happy Code, rede de escolas de programação para crianças e adolescentes, disponibilizou gratuitamente minicursos de criação de games por meio da plataforma 'Pluga Aí' (https://cursos.happycodeschool.com/pluga-ai). Eles podem aprender, nas videoaulas, a programar usando Scratch, Roblox, RPG Maker, entre outros.

Além dos minicursos, a plataforma também conta com vídeos sobre evolução e história dos jogos eletrônicos, dicas para o YouTube e segurança na internet. O site também conta com conteúdos para ajudar pais e educadores neste momento de isolamento social e tantas mudanças na educação.

Para os pais e filhos que querem ficar longe das telinhas, a Happy Code também disponibilizou, desde o início da quarentena, o 'Despluga Aí' (https://happycodeschool.com/desplugaai/), com opções de atividades off-line e gratuitas, que trabalham lógica de programação de forma divertida e estimulam o raciocínio lógico dos pequenos, além de habilidades manuais.

Entre as atividades estão o 'algoritmo', em que as crianças aprendem e seguem as instruções para criar um origami; e o 'Background infinito', em que os pequenos são desafiados a criar um jogo de corrida de carros para desviar dos automóveis na estrada. No total, já são 18 atividades desplugadas disponíveis na plataforma.