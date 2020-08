A Educafro oferece oportunidades de cursos com bolsas integrais para áreas como concursos públicos, Enem e mais. A organização que visa reunir pessoas voluntárias, solidárias e e lutar pela inclusão de negros, em especial, e dos mais pobres na educação e, sobretudo, em universidades públicas.

Os cursos da Educafro para concursos públicos, IME/ITA, Enem e liderança estão com bolsas de estudo integrais. A preparação busca incluir negros e pobres na educação superior e incentivar a formação profissional inclusiva.

A Educafro prega que os cursos são oportunidades para mudar de vida e transformar seu bairro, sua família e até mesmo o Brasil, que ganha com a maior diversidade no ensino e no mercado de trabalho.

Concursos públicos

Para quem busca vagas no setor público, o curso para concurseiros, online, terá palestras e mostrará as melhores formas de se preparar para os concursos. Na próxima sexta-feira (28), às 19h, uma aula de introdução será feita a todos com o tema administração do tempo, peça-chave para o sucesso nos concursos. As vagas são livres. Até o dia 28, o conteúdo sobre concursos da Educafro está aberto no YouTube. Para acessá-lo, a indicação é procurar e "Como estudar com inteligência para concursos públicos - William Douglas", o professor do curso. A palestra da próxima sexta estará disponível ao vivo em @williamdouglas, no Instagram. Quem assistir ao vídeo no YouTube e participar da palestra ao vivo terá direito a uma terceira aula, possivelmente pelo Zoom, também ao vivo, ainda sem definição de data e horário.

IME/ITA

A preparação para os concursos do Instituto Militar de Engenharia (IME) e Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), focados na área da engenharia e para quem tem domínio das áreas de matemática, física e química, com a oportunidade de estudar em universidades mundialmente reconhecidas pelo alto nível. A promessa é de salários iniciais de R$ 10 mil, mas o nível de exigência do concurso é muito mais elevado do que concursos "tradicionais". Quem entra no IME e no ITA ganha, segundo William Douglas, alimentação, moradia e ajuda de custo do governo para fazer o curso de educação superior. A região Nordeste é uma das que mais cresce no ITA, segundo o Educafro, que celebra a importância da diversidade e de espalhar a palavra das bolsas e oportunidades. Sem a bolsa, a mensalidade é de mais de R$ 2.000 por mês. A Educafro conseguiu dez vagas, com mensalidade, material, moradia, alimentação, apoio psicológico pagos.

QR Code de curso da Educafro para preparação para IME e ITA Divulgação

Enem

Para quem busca entrar em universidades renomados, o Educafro fez parcerias e conseguiu 200 bolsas integrais para faculdades renomadas de todo o País. A preparação tem foco no estilo tradicional e único do Exame Nacional do Ensino Médio e promete aumentar suas chances de conseguir estudar em universidades com mensalidades elevadas gratuitamente, com a bolsa.

Liderança

Para quem quer mudar de vida, é preciso saber se liderar. Vencer a preguiça, o desânimo e conduzir a própria realidade são os focos do curso de liderança, que cita grandes líderes históricos e incentiva o desenvolvimento e crescimento pessoal. A Educafro oferece um curso dividido em três partes, sendo que a segundo originalmente custava R$ 2.000 e está sendo oferecida por apenas R$ 1, e a inscrição pode ser feita diretamente por meio de QR code: