'Somente através da educação podemos vencer a crise', afirma empreendedor

São Paulo - Tiago Noel é um jovem de origem humilde, ex morador do bairro de Perus, em São Paulo, que conquistou o seu lugar em Nova York e no mundo corporativo através de iniciativas educacionais e do seu espírito inovador. Graduado em farmácia e letras pela Universidade de São Paulo, com MBA em Administração pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Mestre em PNL pelo The NLP Center of New York, ele é a prova viva de que a educação é a melhor alternativa para vencer a pobreza e realizar sonhos.



O jovem visionário, através de observar as necessidades do mercado, trouxe à vida iniciativas como a Soulphia, que já ajudou milhares de pessoas a aprender inglês e deu oportunidade a mulheres que viviam em situação de rua nos EUA de terem uma profissão, como professoras de idiomas, treinadas e capacitadas pela própria plataforma, desenvolvida por Tiago. No entanto, em tudo que faz, o viés educacional e social está presente, mostrando as suas fortes convicções neste sentido.



Educação é a chave



Tiago afirma que a educação e a tecnologia abrem portas: “Resolvi trilhar um caminho totalmente fora do convencional. Mesmo sendo originário de uma região pobre de São Paulo, não me conformei com a situação e vi no estudo a única forma de não ser pobre pra sempre e poder pelo menos dar uma certa dignidade à minha família. Me formei com muito sacrifício em farmácia e quando comecei a trabalhar em grandes indústrias farmacêuticas, desenvolvi estratégias que me levaram a criar um plano de saúde, que posteriormente foi vendido e me possibilitou dar prosseguimento a todos os demais projetos. Daí então vim morar com minha família nos EUA, onde tive ideias que mudaram a minha vida e desenvolvi alguns projetos muitos bons, como o Soulphia.”



Em meio à pandemia da covid-19, Tiago aposta nestas mesmas ferramentas como único modo de vencer a crise: "Somente através do estudo e do conhecimento podemos vencer a crise. Quem não evolui entra em extinção, e essa seleção natural acontece justamente em meio às dificuldades. Precisamos evoluir encontrar soluções diante dos problemas que hoje enfrentamos com a covid-19.”



O futuro é digital



Apostando em iniciativas digitais, Tiago Noel quer mudar a vida das pessoas tendo a internet como ferramenta de influência positiva para levar a educação a outro patamar: “Minhas empresas têm uma força bem grande de influência, em especial no mundo digital. Outro exemplo é a Megadreams Digital, que transforma professores comuns em super-influenciadores das próprias áreas e leva ensino de qualidade a preço acessíveis para milhares de brasileiros. Os meus planos para o futuro são de aumentar ainda mais a influência digital e continuar inovando. Enquanto eu puder expandir meus projetos e transformar a vida das pessoas, continuarei fazendo isso", diz.