Grupo educacional cria lives de apoio para estudantes e suas famílias

O Sistema Farias Brito – fusão dos grupos educacionais a Editora Moderna e a Organização Educacional Farias Brito – realiza o 'Circuito de Apoio Socioemocional', série de lives voltadas para estudantes e suas famílias. Os encontros, que acontecem sempre às terças-feiras, 17h30, são abertas ao público, por meio de transmissão via Youtube do Sistema Farias Brito.

"Trazemos professores, especialistas e executivos do SFB para discutirem como os estudantes podem prosseguir com os estudos neste momento de impasse provocado pela pandemia", afirma o professor Ribamar Monteiro, diretor do sistema.



O controle da ansiedade durante a quarentena, o planejamento dos estudos, a escolha da carreira frente a um cenário desconhecido, bem como o equilíbrio nas rotinas mistas (que serão comuns nas voltas graduais aos colégios e cursinhos) e as muitas alterações nos calendários de vestibular (principalmente Enem) são alguns dos assuntos abordados nos debates, que vão até o dia 6 de outubro.



Próximos temas

Dia 22/9 - Como me manter motivado em tempos de pandemia;

Dia 29/ - Como monitorar meus estudos em tempos de pandemia;

Dia 6/10 - Como controlar minha ansiedade escolar em tempos de pandemia.