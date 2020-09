Inscrições prorrogadas em mais uma semana para o programa Escola Sesc de Ensino Médio

Rio - A Escola Sesc de Ensino Médio prorrogou em mais uma semana o prazo para as inscrições do Programa de Tutoria Educacional a Distância (PTED). Com 810 vagas disponíveis, o PTDED vai oferecer aulas remotas como apoio a alunos do ensino médio de todo o país, prioritariamente da rede pública e de menor renda familiar. Os estudantes terão acesso a um suporte humanizado e personalizado de ensino da Instituição. O programa é gratuito.

Para participar, é preciso estar regulamente matriculado no Ensino Médio durante todo o período de atuação do programa. Após a fase inicial de inscrições, um sorteio será realizado dia 29 de outubro para o preenchimento das 810 vagas. O resultado final do processo será anunciado em 28 de janeiro de 2021.

Com o PTED, a Escola Sesc pretende romper a fronteira do campus para contribuir, via internet, com o aprendizado de jovens regularmente matriculados em diferentes colégios por todo o país.



“Resolvemos ampliar em mais uma semana, dando oportunidade para que mais jovens se inscrevam. O PTED busca aumentar a aprendizagem com uso da tecnologia, mas a partir de uma educação humanizada e personalizada, para que esses jovens atendidos tenham educadores apaixonados pelo ensino, trabalhando juntos para realizar os sonhos dos alunos”, explica o diretor da Escola Sesc, Luiz Fernando Barros.

Durante os três anos do Ensino Médio, os participantes do PTED terão apoio nas disciplinas curriculares, por meio de videoaulas e outras estratégias de aprendizagem disponibilizadas em uma plataforma digital completa e com acompanhamento direto de educadores experientes. As inscrições podem ser feitas pelo site da Escola: https://escolasesc.net/.