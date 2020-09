Eleições: São João de Meriti reserva muitas prioridades

Formigueiro das Américas. Assim é conhecida a cidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O motivo é óbvio: a alta densidade demográfica, estimada em 13.024,56 habitantes por quilômetro quadrado, segundo o IBGE. Essa característica alavanca não só o título ao município, mas também seus problemas. Uma das principais demandas do próximo prefeito será quitar o pagamento da folha dos aposentados, há 6 meses em atraso.



A atual administração afirma que, "ao assumir o governo, os salários dos aposentados estavam oito meses atrasados e os dos ativos com seis meses de atraso. Dr. João (o prefeito Joao Ferreira Neto) quitou tudo, mas depois enfrentou muitas dificuldades para manter os pagamentos em dia", esclareceu, em nota.



Segundo, ainda, a prefeitura, a má administração do Meriti Previ, de outros governos, inviabilizou os pagamentos futuros. "Além disso, o município só arrecada 30% do IPTU, que é a principal fonte de renda que a prefeitura tem para pagar as contas (...) Recompondo a base do instituto de previdência poderemos cumprir com as obrigações das aposentadorias", concluiu.



Saúde Municipal



Um outro problema bastante lembrado pelos moradores de Meriti é a precariedade do sistema de Saúde. O novo prefeito terá pela frente o desafio de melhorar e ampliar o atendimento, como também concluir a reforma da Maternidade do Morrinho (que ainda está em processo de municipalização).



De acordo com a prefeitura, a administração atual iniciou uma reestruturação no sistema que, agora, precisa ser concluída. "(O sistema de Saúde) estava destruído quando ele (Dr. João) assumiu, em 2017, com quase todas as unidades fechadas e depredadas", afirmou, em nota.



E as prioridades não terminam por aí. Meriti é um município que sofre constantemente com os alagamentos, sejam eles causados pela falta de pavimentação adequada, que ajudaria no escoamento da água, ou por ser uma cidade rodeada de morros, que ocasiona grandes bolsões alagados, complicando o dia a dia do meritiense.



Poo tabela, o saneamento básico também é afetado. Recentemente, um levantamento da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) registrou a Baixada como a pior região em tratamento de esgoto. Em São João de Meriti, a coleta cobre 61% da cidade, e o dado mais alarmante fica para o último: o tratamento de esgoto é igual a zero, em muitos locais valões correm a céu aberto, colocando em risco a saúde da população.





Os candidatos



Charlles Batista (Republicanos)

Charlles Batista, 42 anos, é o representante da família Bolsonaro no município. Pertence à Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro, atuando na Delegacia Metropolitana, Baixada Fluminense, como adjunto. Pertence ao Grupo de Motociclistas da PRF-RJ, é Assessor Parlamentar da Polícia Rodoviária Federal e diretor do Sindicato da PRF-RJ. Em 2016, foi candidato pela primeira vez em São João de Meriti, tornando-se vereador. Depois, suplente de Deputado Estadual com 21.774 votos.



Giovani Ratinho (PROS)

Giovani Ratinho, 43 anos, é deputado estadual, casado e pai de três filhos. Foi eleito vereador no município de São João de Meriti em 2012 e reeleito em 2016. Venceu a eleição para deputado estadual em 2018, na primeira vez em que concorreu ao cargo. Em fevereiro de 2019 iniciou o seu mandato na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), com a missão de fazer um trabalho para todo o estado, mas com um olhar especial para o interior, a Baixada Fluminense e Meriti, sua cidade natal.



Doutor João (Democratas)

Dr. João Ferreira Neto, 69 anos, é médico-cirurgião e obstetra, bacharel em Direito, perito legista licenciado e atual prefeito de São João de Meriti, cargo que ocupa desde janeiro de 2017. Em 2012, concorreu a prefeito pela primeira vez, alcançando quase 100 mil votos, mas sem vitória. Em 2015, assumiu o primeiro mandato como deputado federal, pelo PR, ao ser eleito com 65.624 votos. Em outubro de 2016 foi eleito no primeiro turno, com 115.400 votos. Atualmente ele está no partido Democratas.





Professor Joziel (PSL)

É deputado federal, mas já foi vereador na cidade de Meriti e subsecretário de Meio Ambiente na Prefeitura Municipal. Professor Joziel atuou como assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e hoje, na Câmara dos Deputados, é presidente da Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento à Pedofilia (FPMEP), titular das Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) e Viação e Transportes (CVT).





Léo Vieira (PSC)

O deputado estadual é nascido e criado em São João de Meriti. Candidatou-se pela primeira vez em 2012, para vereador, sendo eleito. Em 2016, se candidatou novamente a vereador da Câmara Municipal de São João de Meriti, conquistando 4.231 votos, sendo o 5º com mais votos. Em 2018, tornou-se deputado estadual e, neste cargo, uma de suas maiores conquistas foi a indicação que trouxe o Projeto Segurança Presente para o município de São João de Meriti, investindo na segurança municipal.





Paulinho do Sindicato (PT)

O representante do Partido dos Trabalhadores é um dos novatos na disputa municipal. Paulinho é ex-vereador, representa o Sindicato dos Bancários há 29 anos, foi ex-secretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial e atualmente é dirigente estadual do PT, partido ao qual é filiado há 30 anos, em São João de Meriti.





Titinho (Podemos)

Antônio Carlos Cardoso Corrêa, mais conhecido como Titinho, é vereador há 5 mandatos consecutivos e, neste ano, candidato a prefeito em São João de Meriti. Sonha em acabar com a corrupção, promovendo uma gestão limpa, honesta e transparente, valorizando melhor as contribuições dos cidadãos e os cargos públicos, com foco nos funcionários de carreira.







Vinicius Baião (PSOL)

Professor das redes estadual e municipal do Rio de Janeiro, Vinicius Baião tenta pela primeira vez a vaga de prefeito de Meriti. Ele é pós-graduado em produção cultural, diretor e dramaturgo da Cia. Cerne e integra o conselho fiscal do Sepe-Meriti. Junto com seus apoiadores acredita que este é o momento de transformar sua cidade natal, Meriti.