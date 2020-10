Programa de Crivella mostrou cena em que dançam abraçados reprodução TV

Por O Dia

Rio - No horário eleitoral gratuito desta terça à tarde, o prefeito do Rio e candidato à reeleição Marcelo Crivella (Republicanos) repetiu o vídeo no qual afirma que quando chegou ao cargo, "o Rio estava uma bagunça tremenda". "Quem planta com lágrimas colhe alegria", afirmou, entre imagens suas com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Eduardo Paes (DEM) repetiu vídeo em que se diz um "bom gestor" e exibe falas de populares sobre seu trabalho à frente da prefeitura do Rio.



A candidata Renata Souza (Psol) mostrou vídeo já exibido em que fala que a pandemia mostrou a importância no Serviço Único de Saúde na vida dos mais pobres, e se compromete a contratar 1.800 profissionais para o programa Saúde da Família. Benedita da Silva (PT) também falou sobre saúde, apresentando sua vice, a enfermeira Rejane. "A escolha dela não foi por acaso, foi pela trajetória de serviços prestados à população mais pobre. Você tem a chance de colocar duas mulheres negras na prefeitura do Rio".



Paulo Messina (MDB) mostrou novamente o vídeo em que fala de suas origens familiares e conta de seus dois filhos com autismo que "estudam em escola pública". Clarissa Garotinho (Pros) continua exibindo vídeo em que afirma que "loucura é continuar no que está aí e achar que o resultado vai ser diferente". Martha Rocha (PDT) falou a respeito das quatro ameaças de morte e do atentado que sofreu à frente da Polícia Civil.



Luiz Lima (PSL) foi até Campo Grande (Zona Oeste do Rio) mostrar seus pais e o local onde passou a infância, além de visitar uma construção do Minha Casa Minha Vida por lá. Fred Luz (Novo) falou a respeito das valas negras nas comunidades e favelas. Gloria Heloiza (PSC) se disse a "prefeita que vai trabalhar em parceria com o presidente Bolsonaro".