Carta compromisso Reprodução

Por O Dia

Em 2019, 38,7% da população adulta do Brasil estava à frente da gestão de um negócio. Segundo o Global Entrepreneurship Monitor (GEM), o empreendedorismo tem como principal causa a necessidade, 88,4% dos empreendedores brasileiros iniciaram o seu negócio por falta de oportunidades de emprego.



Visando melhorar a realidade dos microempreendedores de baixa renda com base em políticas públicas locais, o Empreender 360 desenvolveu uma carta compromisso voltada aos políticos que estão participando das Eleições 2020. Ao assinar o documento, o candidato compromete-se a implantar e estimular ações de apoio a esse perfil de empreendedor e desenvolver a economia do seu município.



“Elaboramos esse documento para mostrar aos políticos o perfil do empreendedor brasileiro de baixa renda, quais são os principais desafios e fazer com que eles busquem alternativas para melhorar a realidade atual. O documento já está sendo encaminhado a todos os candidatos a prefeito e vereador”, explica Florian Paysan, coordenador do Empreender 360.



A carta completa para assinatura está disponível no link: https://www.todospodemempreender.org.br. Pessoas físicas e empresas também podem assinar a carta.



Para aprofundar ainda mais nos tópicos da Carta Compromisso, o Empreender 360, que é uma iniciativa da Aliança Empreendedora e do Bank of America, vai realizar uma série de Webinares, até o dia 30 de outubro, com especialistas que irão contar suas experiências, boas e ruins. O primrio foi ao ar no dia 20, mas aibnda dá tempo de se inscrever e participar dos demais. Os temas abordados poderão ser utilizados como um apoio aos candidatos, suas equipes e gestores que já estão em cargos públicos, à sociedade civil e às empresas interessadas no tema.



“Apresentar as dificuldades, exemplos e possíveis soluções para o ecossistema microempreendedor é importante para chegarmos a um cenário mais igualitário. Estamos realizando a série agora, perto das eleições municipais, para que os políticos tenham em mente a importância da inclusão empreendedora”, afirma Paysan.



Para se cadastrar e conferir mais detalhes da programação, acesse: https://evento.aliancaempreendedora.org.br/webinarios-inclusao-empreendedora



Serviço



Carta Compromisso



A carta completa para assinatura está disponível no site: https://www.todospodemempreender.org.br



Webinar Empreender 360



26/10 às 09h00 – Inclusão Financeira



28/10 às 09h00 – Educação Empreendedora



30/10 às 09h00 – Inovação e Impacto



Inscrição pode ser feita pelo link: https://evento.aliancaempreendedora.org.br/webinarios-inclusao-empreendedora