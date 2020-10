O candidato Assis de Freitas (PCdoB) foi sabatinado por representantes de movimentos sociais e da sociedade Etiane Mesquita/Divulgação

Por MARCO ANTÔNIO CANOSA

O Programa Social Sim! Sou do Meio iniciou, ontem, a sabatina de representantes da sociedade civil e moradores a candidatos à prefeitura de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Os convidados de ontem eram Assis Freitas (PCdoB) e Neuzinha Jornaleira (PSol), mas apenas Assis compareceu. A candidata do PSol, segundos os organizadores, ligou ontem à noite desmarcando por problemas pessoais.



Na reunião, no salão de festas do condomínio Portal do Sol, no Centro de Belford Roxo, O candidato do PCdoB respondeu a três baterias de perguntas com temas ligados a Políticas Públicas de Educação, Saúde, Segurança Pública, Cultura e Assistência Social.



À vontade durante toda a sabatina, Assis, um empresário da Construção Civil de 62 anos, falou de suas propostas de governo, caso seja eleito. Ao final, ele assinou uma carta-compromisso elaborada pelo SESM e pela Casa Fluminense, a partir das percepções de moradores e movimentos sociais do município.



Um dos destaques da fala do candidato foi a falta de creches na cidade, levantada pela professora Marilza Barbosa, que citou o Mapa da Desigualdade 2020, publicado pela Casa Fluminense, que aponta que em Belford Roxo apenas a 9,1% das crianças de 0 a 3 anos, cujas famílias precisam desse apoio, estão matriculadas em creches públicas.



"Em nosso governo Belford Roxo será chamada de Cidade Educadora. Nós percebemos que a creche é fundamental, mas a creche tem que estar a serviço da mãe e do pai. Uma creche numa cidade como Belford Roxo, aonde a gente ainda não tem emprego — as pessoas trabalham longe — não tem como uma creche fechar cinco horas da tarde, eu sou contra. Eu acho que toda mãe todo pai que vai matricular uma criança tem que dizer a hora que pode deixar a criança e a hora que pode pegar. E creche tem que estar a serviço dessa mãe e desse pai. Quando ele (a) vem do trabalho e passa na creche e leva seu filho para casa. Isso é uma coisa. Segundo: hoje nós não temos creche. É tão suja a política atual do município que as creches elas são pontuais em alguns lugares para fazer campanha política... Nós temos um compromisso (tão grande) com essa cidade na área de Educação, que pegamos a proposta do Sepe (sindicato dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro) na íntegra e colocamos dentro do nosso Plano de Governo. Nós não fizemos adendo nenhum..."



Assis ainda prometeu lutar pela instalação do Instituto Federal Fluminense de Educação (Iferj) no município e convocar eleições para diretores de escolas públicas: "escola não tem que ter padrinho. O vereador tem que fiscalizar se tem água, se tem merenda", disse.