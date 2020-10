Representantes da sociedade civil organizada e de movimentos sociais apresentam questões de interesse da população aos candidatos Etiane Mesquita/Divulgação

Por O Dia

O Programa Social Sim! Sou do Meio, em parceria com a Casa Fluminense, promove nesta quarta-feira (28) a segunda e última rodada de sabatinas de representantes da sociedade civil e movimentos sociais a candidatos à prefeitura de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Até o fechamento desta edição os candidatos Junior Cruz (PSD) e Fernando Athaide (PSB) haviam confirmado participação.



Nessa terça-feira (27), o sabatinado foi Assis Freitas (PCdoB). A outra convidada Neuzinha Jornaleira (PSol), alegou problemas pessoais de última hora para não participar. Os outros dois candidatos ao executivo municipal, o atual prefeito Waguinho (MDB) e Cristiano Santos (PL), não responderam ao convite.



Na reunião, que acontece no salão de festas do condomínio Portal do Sol, no Centro de Belford Roxo, os candidatos respondem a três baterias de perguntas com temas ligados a Políticas Públicas de Educação, Saúde, Segurança Pública, Cultura e Assistência Social. O evento, aberto ao público é a partir das 10h.