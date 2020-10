Crivella falou sobre a situação dos BRTs e prometeu melhorar a prestação desse serviço à população Marcos de Paula / Prefeitura do Rio

Por O Dia

Rio - Em seu tempo no Horário Eleitoral Gratuito desta quarta-feira à tarde, o candidato Marcelo Crivella (Republicanos) voltou a atacar Eduardo Paes (DEM), insinuando que ele estaria envolvido em corrupção e que teria recebido depósitos da Odebrecht, quando foi prefeito, na realização das obras para a Copa do Mundo de 2014 e da Olimpíada de 2016. "Corrupção mata!", frisou Crivella, que, garantiu, entrou na Justiça para tentar recuperar R$ 6 bilhões em verbas que teriam sido desviadas durante a gestão Paes. Crivella ainda falou sobre a situação dos BRTs e prometeu melhorar a prestação desse serviço à população.

O BRT também foi o tema escolhido pelo candidato Luiz Lima (PSL). Em visita à estação da Pavuna, ele falou sobre o abandono do atual prefeito ao sistema de transporte, sobre o drama que afeta os cariocas que precisam deste serviço e prometeu um "ordenamento público" para mudar a situação. Luiz Lima também abordou o samba, uma das paixões dos cariocas. Na companhia do sambista Vantuir, Luiz Lima, em imagens no Borel, disse gostar de samba e se comprometeu a investir no Carnaval para trazer mais investimentos e receita para a população do Rio de Janeiro.

Publicidade

Já a candidata Martha Rocha (PDT) abordou a questão da homofobia e da violência doméstica, garantindo ter intimidade com tais temas e disposição para conter os altos índices de agressões aos homossexuais e às mulheres. Benedita da Silva (PT), por sua vez, defendeu os servidores públicos, citou o orçamento mal utilizado e mal distribuído na área, citando o corte de gastos promovido pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL). Prometeu rever planos de carreira e a promoção de novos concursos públicos para revitalizar o serviço público.

Eduardo Paes (DEM) também abordou a questão dos servidores públicos. "Eles não têm o que comemorar, pois se sentem desvalorizados", resumiu. Paes prometeu colocar os salários em dia e dar melhores condições de trabalho aos servidores. Segundo Paes, um serviço público bem feito é fundamental para bem atender aos cariocas. O pagamento de salários no segundo dia útil do mês, o adiantamento do pagamento do 13º salário e aumento do valor do ticket refeição dos servidores são algumas de suas prioridades. Implantar o fácil acesso ao primeiro imóvel para os servidores, segundo Paes, é outra meta. "Nosso serviço público tem que melhorar", decretou.

Publicidade

Publicidade