Eduardo Paes se reuniu com servidores na Tijuca Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/10/2020 17:55 | Atualizado 28/10/2020 17:58

Rio - Em uma reunião com um grupo de servidores na Tijuca, o candidato à Prefeitura do Rio Eduardo Paes (DEM) assinou uma carta-compromisso com a categoria. Caso vença as eleições de 2020, o ex-prefeito prometeu 11 ações.

"Quero dar meus parabéns a todos os servidores públicos pelo o seu dia, especialmente os da Prefeitura do Rio. Por isso, fiz questão de assumir essa série de compromissos para devolver a dignidade à categoria", afirmou Paes.



Publicidade

Entre as promessas de Paes estão o reajuste anual de salários, o pagamento no segundo dia útil do mês e o retorno do programa de bonificação por metas atingidas. As promessas:

1. Retomar o processo de valorização dos profissionais do serviço público e o pagamento dos salários sempre no segundo dia útil do mês;

Publicidade

2. Promover o reajuste anual dos salários dos servidores públicos de acordo com a inflação mesmo que seja necessária uma ação na justiça contra a Lei Complementar 173/2020;



3. Garantir o pagamento do adiantamento do 13º salário do servidor em todo mês de julho;



Publicidade

4. Retomar a implantação dos sistemas de meritocracia no serviço público municipal - como por exemplo, por meio do Programa Acordo de Resultados que assegurava o pagamento de bônus de desempenho (ou 14º e 15º salários – que era a forma pela qual os próprios servidores se referiam a esse pagamento pelos bons resultados alcançados);



5. Retomar o programa “Líderes Cariocas” que garante a capacitação gerencial e o desenvolvimento profissional de talentos do serviço público do Rio de Janeiro e priorizar os servidores públicos de carreira no preenchimento das vagas de chefia e coordenação da Prefeitura, incluindo os cargos de Secretário Municipal.;



Publicidade

6. Aumentar o valor do ticket refeição e rever o plano de saúde dos servidores públicos municipais para garantir uma ampliação da cobertura e da rede de assistência atual;



7. Retomar o programa de emissão de cartas de crédito para os servidores adquirirem o seu imóvel com taxas de juros subsidiadas;



Publicidade

8. Criar o plano de carreira, cargos e salários dos profissionais de saúde em conformidade com o SUS e promover o treinamento de pelo menos 2 mil funcionários anualmente;



9. Revitalizar a escola de Formação do Professor Carioca e colocar mais 3.000 professores em sala de aula para reduzir o número de alunos por turma e garantir o ensino de matérias onde há falta de profissionais;



Publicidade

10. Promover treinamentos especializados para toda a Guarda Municipal e introduzir um sistema de premiação meritocrática vinculado à produtividade e ao desempenho dos Guardas Municipais.



11. Retomar o “Programa Bilíngue”, que proporciona a oferta de curso de inglês nos principais cursos da cidade para os servidores e seus dependentes.