Romário e Max Lemos na paradinha técnica para tomar um cafezinho Thiago Loureiro/Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/10/2020 10:48 | Atualizado 29/10/2020 11:01

O senador e ex-jogador e Romário (Podemos) participou, na manhã desta quarta-feira de uma caminhada pelo calçadão de Nova Iguaçu com o candidato do PSDB à prefeitura, Max Lemos. Max e Romário fizeram uma “paradinha técnica” e tomaram cafezinho em uma lanchonete do calçadão. “Impressionante como as pessoas têm confiança no Max. A gente percebe isso em cada uma que se aproxima e fala com ele", afirmou Romário.



“Estou muito feliz com a recepção que recebi no calçadão. Gratidão enorme por todos que se aproximaram, me cumprimentaram e disseram que vão votar comigo. Gratidão também por esse cara incrível que é o Romário, que dedicou seu tempo para vir aqui em Nova Iguaçu, caminhar ao meu lado e pedir votos", declarou Max Lemos.



Max Lemos percorreu ainda o Polo Automotivo, ao longo da Rua Nilo Peçanha e o centro comercial da Rua Tomaz Fonseca, em Comendador Soares. Em breve discurso, o candidato pediu disse que a cidade precisa crescer, anunciou a requalificação do Polo Automotivo, a revitalização do camelódromo, a permanência dos ambulantes de forma padronizada e cadastrada no centro da cidade, a implantação dos Hospitais da Mulher e da Criança no corredor da Estrada de Madureira, e polos industriais no 3º Distrito e outro entre Cabuçu e o Km-32.