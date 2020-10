Eleitores com deficiência visual poderão ouvir o nome dos candidatos na hora do voto Reprodução/Internet

Por MARCO ANTÔNIO CANOSA

Pesquisa de intenção de votos do Instituto Ibope Inteligência na corrida à prefeitura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, aponta o candidato Rogério Lisboa (PP) com 62% dos votos válidos, seguido por Delegado Carlos Augusto (PSD) e Max Lemos (PSDB), ambos com 9%; Luiz Novaes (PSB), Marcelo Lajes (PRTB) e Rosângela Gomes, com 5%; Berriel (PT) e Professora Leci (Psol), com 2%; e Robson Paz (Rede), com 1%. O candidato Dr. Letinho (PSC) não pontuou.



Rejeição

Quanto à rejeição, na pesquisa espontânea, Não Sabe/Não Respondeu aparece com 24%. Já dentre os candidatos, Rosângela Gomes aparece com maior índice, 23%, seguida de Max Lemos, com 20% e Rogério Lisboa, com 19%. O candidato Berriel tem 16% de rejeição, seguido de Luiz Novaes, com 15%; Marcelo Lajes, 13%; Delegado Carlos Augusto, 11%; Robson Paz, 9%; Dr. Letinho, 8%; e Professora Leci, 7%. Já 3% foi o percentual de quem "Poderia Votar em Todos".



Aqui o percentual é superior a 100% porque os entrevistados puderam citar até três candidatos com a pergunta: "Dentre estes candidatos a Prefeito de Nova Iguaçu, em qual o (a) sr (a) não votaria de jeito nenhum? Mais algum? Algum outro?".



Margem de erro

A pesquisa, encomendada pela Associação Comercial e Industrial de Nova Iguaçu, foi realizada entre os dias 24 e 26 de outubro e ouviu 602 pessoas maiores de 16 anos. A margem de erro é de 4% para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o protocolo Nº RJ08136/2020.