Candidata à Prefeitura do Rio pelo PSOL, Renata Souza, em campanha no Méier Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/10/2020 17:28 | Atualizado 29/10/2020 17:32

A candidata à Prefeitura do Rio pelo PSOL, Renata Souza, se encontrou, na manhã desta quinta-feira, com representantes de movimentos pela juventude, no Méier, Zona Norte do Rio.



Lá, a candidata apresentou suas propostas para primeiro emprego e também para a qualificação profissional. “O jovem tem que voltar a sonhar e para isso precisamos oferecer oportunidades reais de primeiro emprego. Nossa prefeitura vai criar um selo de valorização da juventude para aqueles que ofereçam trabalho para os jovens”, afirmou a candidata.



Renata Souza destacou também que dará incentivos públicos para produção cultural em favelas e subúrbios. A candidata garantiu que sua gestão vai ampliar os projetos de qualificação profissional hoje oferecidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação. “A cultura é um caminho profissional, com incentivo para a primeira produção , os jovens têm muito a oferecer para nossa cidade”, concluiu Renata Souza.