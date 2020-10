Candidata à Prefeitura do Rio pelo PT, Benedita da Silva, durante sabatina para o SBT News Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/10/2020 20:18 | Atualizado 29/10/2020 20:18

A candidata à Prefeitura do Rio pelo PT, Benedita da Silva, afirmou, na manhã desta quinta-feira, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez mais pela cidade do Rio de Janeiro do que o atual prefeito Marcelo Crivela e seu principal cabo eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro.



A declaração foi feita durante uma sabatina para o SBT News, com os jornalistas Humberto Nascimento e Isabele Benito.



Perguntada se a "nacionalização da campanha" não dificulta a discussão das questões municipais, Benedita afirmou que é uma das candidatas que mais apresentam projetos e programas de governo, mas que não tem qualquer motivo para esconder o ex-presidente pelo muito que ele fez pela cidade.



“Se tem alguém que tem projeto e programa de governo para cidade sou eu. Além disso, eu não escondo o Lula. Ele investiu como ninguém na cidade do Rio de Janeiro. Fez UPAS, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, obras do PAC. Bolsonaro, em 28 anos como deputado federal, não apresentou um projeto e uma emenda sequer para o Rio de Janeiro. Ele está de braço com o Crivella, que também não está fazendo nada pela cidade”, afirmou a candidata.