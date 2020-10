Quadro de saúde do prefeito Alan Bombeiro é estável, segundo boletim médico divulgado nesta sexta (30) Reprodução internet

Por Jupy Junior

MANGARATIBA – Uma postagem na página da rede social Facebook do prefeito de Mangaratiba, Alan Campos da Costa (Alan Bombeiro), às 13h38 de quinta-feira (29), informa que ele testou positivo para Covid-19 no hospital municipal Victor de Souza Breves. Uma postagem mais recente, às 9h05 desta sexta-feira (30), informa que ele deu entrada ainda na tarde de quinta-feira no Hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, e que ele se encontra estável no Centro de Tratamento Intensivo da unidade, na ala reservada para tratamento da doença. “Sua transferência se deu pela necessidade de acesso a recursos para o tratamento do seu quadro que, apesar de estável, inspira cuidados”, diz o texto da postagem.

Na mesma publicação desta sexta-feira (30), a secretária municipal de Saúde, Sandra Castello Branco, afirma em vídeo que o prefeito se contaminou em casa: “Quando alguém da família também está contaminado, é preciso ter cuidado, não é só na rua. É o isolamento de um quarto, se tiver a possibilidade de ter um outro andar, um outro banheiro...dentro da família a gente tem que ter esse cuidado”.

A postagem não menciona se outro membro da família do prefeito já havia testado positivo para Covid-19.

A secretária, no mesmo vídeo, prossegue com a sua explicação sobre a causa da contaminação do prefeito: “Ele pegou uma sinusite, que virou uma pneumonia, uma fragilidade nos seus anticorpos, e aí ele adquiriu o Covid”.

A coordenação da campanha do prefeito enviou o último boletim sobre o estado de saúde dele, assinado por Paulo Henrique Ribeiro Bloise, diretor médico do Hospital Unimed-Rio: “O paciente Alan Campos da Costa foi admitido neste hospital no dia 29 de outubro com quadro de pneumonia viral Covid-19. Seu quadro clínico é considerado estável e não há previsão de alta hospitalar”.