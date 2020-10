Prefeito do Rio, Marcelo Crivella Ricardo Cassiano

Por O Dia

Rio - Marcelo Crivella (Republicanos), candidato à reeleição ao cargo de prefeito do Rio, subiu o tom ao falar de Eduardo Paes (DEM) , também candidato, no Horário Eleitoral Gratuito na tarde desta sexta-feira. O candidato exibiu reportagem com acusações sobre esquemas de corrupção que teriam beneficiado o ex-prefeito. Falou também sobre problemas no transporte do Rio.

Já o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva participou do horário político da candidata à prefeitura do Rio, Benedita da Silva (PT), pedindo aos eleitores que "votassem com o coração". Benedita disse que ouve pessoas perguntando se ela "vai falar só da favela". "Eu vim de lá e sei o que ela está passando. Vamos criar uma moeda carioca, com mais R$ 100 no valor do Bolsa Família", propôs.



Renata Souza (Psol) subiu também o tom ao falar que a ideia é escrever uma nova história "sem a turma do Cabral, do Garotinho, ou os guardiões do Bolsonaro". Paulo Messina (MDB) se comprometeu a implementar o "auxílio emergencial carioca", para "dar continuidade à ajuda do governo federal que vai acabar". Eduardo Paes (DEM) falou sobre questões ligadas a transporte público e acessibilidade, e disse que "o carioca tem na memória o quanto investimos para melhorar o transporte público e reduzir o tempo de deslocamento".



Luiz Lima (PSL) mostrou suas visitas a bairros como Campo Grande, Largo do Machado e ao Calçadão de Madureira, onde mostrou obras "sem planejamento". Martha Rocha (PDT) falou sobre saúde e disse que irá promover um pente fino na gestão dos hospitais do Rio e que irá dar atenção especial à triagem, e priorizar casos graves.