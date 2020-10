Candidato à Prefeitura do Rio pelo Novo, Fred Luz, durante live Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/10/2020 15:45 | Atualizado 30/10/2020 15:49

A necessidade de um choque de gestão na Prefeitura do Rio, valorizando a transparência e a participação da sociedade nas decisões das prioridades para a cidade foi o tema da live desta sexta-feira do candidato a prefeito pelo Novo, Fred Luz. Com o humorista Cláudio Manoel, Fred recebeu como convidado o deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS).



“O prefeito de uma cidade é eleito para garantir o cumprimento dos direitos da população, não para prestar favores. Ao prefeito cabe destravar, facilitar. Estive hoje de manhã na associação empresarial de Campo Grande e eles me disseram que precisam vir à sede da Prefeitura pedir a secretários para resolver problemas locais. Isso é absurdo! Por isso defendo a descentralização administrativa como forma de agilizar a prestação dos serviços, com qualidade e priorizados pelos moradores e empresários das regiões”, disse o candidato.



O deputado van Hattem concordou com a proposta de Fred Luz, lembrando: “o político gera cabide de emprego e desemprego. Quem gera emprego é a sociedade. Para o político tradicional, a primeira prioridade é sua eleição; a segunda é a reeleição”, criticou.



A descentralização administrativa está prevista no plano de governo de Fred Luz, com o objetivo de direcionar as ações do governo, engajar as pessoas e possibilitar que cada cidadão seja um fiscal das ações do governo. A forma de gestão proposta no plano prevê que cada território tenha à sua frente um executivo e uma equipe de gestores, selecionados por critérios de capacitação, experiência e conhecimento do território. O processo de seleção será pré-definido, transparente e não será norteado por critérios políticos. O executivo de território terá status equivalente a um subsecretário.



De acordo com Fred Luz, cada território terá um conselho consultivo, representando os moradores e lideranças empresariais, que interagirá com a equipe gestora. Além do conselho consultivo, o candidato afirmou que será implantado um canal digital, através do qual todos os moradores serão informados sobre metas, ações e seu andamento. Fred garantiu que isso permitirá que os próprios moradores auxiliem na fiscalização e na avaliação da equipe gestora do território. O canal existente 1746 poderá ser adaptado para esta função.



As principais atribuições da equipe gestora são: definir as ações de melhoria do território a partir do diálogo com a população, aprovar as ações junto às pastas que executarão os serviços, aprovar o orçamento para o território e fiscalizar a implantação das ações e a qualidade dos serviços prestados. Regularmente, o executivo do território prestará contas ao prefeito sobre o andamento do plano de metas.