Rio - O candidato à Prefeitura do Rio Eduardo Paes (DEM) visitou nesta sexta-feira a Uruguaiana, no Centro, e disse que usará o local como modelo para instalar outros camelódromos pelos bairros da cidade. Segundo o ex-prefeito, a ideia é aproveitar imóveis abandonados para organizar os ambulantes, caso vença as eleições de 2020.

"Aqui temos um belo exemplo, claro sem perfeição, de como é possível avançar para resolver o problema atual de desemprego no Rio somado ao excesso de ambulantes nas ruas. Minha ideia é a de que a gente possa, em todos os centros de bairros da cidade, buscar imóveis para serem desapropriados e, com isso, iniciarmos a organização do trabalho ambulante", afirmou Paes.

A proposta de camelódromos nos centros dos bairros, segundo o candidato, é uma opção para tentar ordenar os ambulantes do Rio em tempos de crise econômica, sem prejudicar o comércio formal.



"A cidade tem muita gente desempregada, muitos ambulantes pelas ruas. Temos de organizar isso para também não prejudicarmos o comércio formal e para respeitarmos as pessoas", completou.