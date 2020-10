Candidata à Prefeitura do Rio pelo PT, Benedita da Silva, em Santa Cruz Wagner Silva

Por O Dia

A candidata à Prefeitura do Rio pelo PT, Benedita da Silva, esteve, nesta sexta-feira, no centro de Santa Cruz, na Zona Oeste, onde garantiu que vai reativar as estações do BRT que estão fora de operação.



“Das mais de 100 estações, 56 estão fechadas. Isso é um desrespeito com os usuários de um serviço essencial para a mobilidade das zonas Norte e Oeste”, afirmou Benedita.



No calçadão onde fica a estação do BRT, a candidata discursou para moradores e comerciantes. Benedita afirmou que vai consertar os erros e garantiu que dará uma solução mais definitiva para a pista do corredor Transoeste. Além disso, Benedita destacou que vai exigir mais ônibus articulados e também vai ampliar estações onde os passageiros são tratados, segundo a candidata, como "sardinha em lata".



Para dar segurança aos passageiros nas estações, a candidata do PT afirmou que quer o apoio da "nova Guarda Municipal cidadã". “Primeiro, a gente precisa tratar para que as estações estejam prontas e seguras para serem reabertas. Hoje, infelizmente, pela crise econômica e pelo abandono das estruturas, temos pessoas fazendo delas sua moradia. Vamos contar com o apoio humanizado da Guarda Municipal para transferi-las com todo carinho e respeito para albergues públicos onde receberão alimento, moradia e dignidade”, afirmou Benedita.



Além disso, a Benedita garantiu que uma de suas prioridades mais urgentes será concluir a "interminável obra do BRT Transbrasil". A candidata também afirmou que planeja estendê-lo até Campo Grande, também na Zona Oeste, para conectar-se ao BRT Transoeste. Segundo ela, essa é a primeira etapa de seu projeto para mudar o foco de desenvolvimento da cidade para a Avenida Brasil.



Benedita apontou que é fundamental que tenha a revitalização da Avenida Brasil e a criação um polo de desenvolvimento econômico ao longo das estações do BRT. “Não faz sentido que as duas maiores regiões do Rio estejam no abandono que estão. Do encontro dessas duas potências, zonas Norte e Oeste, vamos construir um novo Rio. A Avenida Brasil será o novo polo de desenvolvimento da cidade, com a instalação de indústrias, conjuntos habitacionais, casas populares e equipamentos culturais para o povo que vive em seu entorno”, concluiu.