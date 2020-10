Candidata à Prefeitura do Rio pelo PDT, Martha Rocha, em campanha na Vila Valqueire Divulgação

Por O Dia

A candidata à Prefeitura do Rio pelo PDT, Martha Rocha, caminhou, nesta sexta-feira, nas ruas da Vila Valqueire, na Zona Oeste, e conversou com os moradores sobre as demandas da região. A delegada garantiu dar transparência total às contas públicas do município. A candidata afirmou que vai demonstrar em tempo real a movimentação das receitas e despesas da administração municipal.

Martha Rocha atribuiu a condição precária dos serviços urbanos no bairro ao atual e ao ex-prefeito. "Aqui é um bairro tipicamente residencial. A exemplo de outros bairros, nós ouvimos aqui reclamações sobre a questão do abandono, da falta de limpeza urbana, sobre a questão do trânsito. Então, tem que ter esta disponibilidade do cidadão carioca falar em tempo real com os órgãos da prefeitura eu não tenho a menor dúvida que isto irá agilizar as respostas que são cobradas pelo cidadão", afirmou Martha.

Publicidade

Além disso, a candidata do PDT destacou o uso da tecnologia como forma de garantir o acesso direto do cidadão carioca ao governo. "A gente vai criar um gabinete digital da gestão para que o carioca possa conhecer, em tempo real, todas as ações desenvolvidas pela prefeitura, acessar a íntegra de todos contratos e opinar sobre as medidas da prefeitura. Vamos ter uma gestão participativa e colaborativa, ouvindo sempre o cidadão”, afirmou, citando que é o contribuinte que paga essa conta e precisa receber de volta serviços públicos de qualidade.

Por fim, Martha defendeu que essa transparência também seja presencial nos órgãos municipais. "Vamos sempre dialogar com a população sobre os projetos da prefeitura. Lembrando aqui que nós faremos já no início da nossa gestão um planejamento de curto, médio e longo prazo, exatamente para colher as sugestões e formatar um projeto para os próximos quatro anos", afirmou Martha Rocha.