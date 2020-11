Candidata à Prefeitura do Rio pelo PDT, Martha Rocha, em campanha neste sábado Samuel Barcellos

Por O Dia

Após ter um expressivo crescimento de seis pontos percentuais na pesquisa do Ibope, a candidata à Prefeitura do Rio pelo PDT, Martha Rocha, esteve, neste sábado, na Mangueira e na Rocinha. Durante a caminhada, a delegada defendeu o respeito à diversidade e a igualdade plena de direitos, com o compromisso público de combater o preconceito de raça, cor, gênero e preferência sexual.

Martha Rocha percorreu hoje as ruas das duas tradicionais comunidades cariocas, recebendo o carinho e o apoio de moradores e comerciantes. No Morro da Mangueira, Martha chegou a ser ovacionada ao defender que o fim do preconceito racial é uma luta de todas e de todos.

Publicidade

A candidata foi recebida com aplausos no Buraco Quente e se emocionou com o carinho dos moradores. "Nós tínhamos médico e dentista que cuidavam da saúde dos alunos nos Cieps. Sobretudo nestes tempos de pandemia, qualquer que seja o momento da retomada das aulas, esses adolescentes terão que ter acompanhamento de profissionais de saúde", afirmou Martha.

A delegada lembrou dos protestos antirracistas nos Estados Unidos e ressaltou que o enfrentamento ao racismo é uma obrigação. "Nas caminhadas e protestos nos Estados Unidos, tão importante quanto o policial que ficou ajoelhado diante da comunidade negra em demonstração de respeito, foi ver a quantidade de mulheres brancas que também participaram daquela caminhada. O enfrentamento do racismo é uma obrigação de todos nós, porque é o nosso sentimento de fraternidade", disse Martha, sob aplausos de moradores.

Publicidade

Martha também falou sobre o crescimento da candidatura, que pode levar pela primeira vez uma mulher à cadeira de prefeita, e comentou os diversos ataques que ela e o vice Anderson Quack (PSB) vêm sofrendo nas últimas semanas.

"Eu não tenho a menor dúvida de que os próximos dias serão de muitas caminhadas, mas também de muitas fake news. Vou sempre me lembrar do nosso líder Leonel Brizola que dizia: 'Tão importante quanto a chegada é a caminhada'. E o que eu vivenciei hoje aqui, vai ficar guardado no meu coração para o resto da minha vida. Vai representar a minha responsabilidade com a comunidade da Mangueira, com o povo carioca e todos aqueles que escolheram a cidade do Rio de Janeiro para viver", afirmou.

Publicidade

Mais cedo, a candidata do PDT participou de caminhada na Rocinha, na Zona Sul do Rio, onde também conversou com moradores, ouviu as reinvindicações de comerciantes locais e voltou a defender que a Educação pública de qualidade é o maior investimento que uma cidade pode fazer pelo futuro de seus cidadãos. "Nenhuma criança ou jovem ficará para trás. É minha proposta de vida, retomar o conceito dos Cieps para garantir educação de qualidade, cultura, esporte e alimentação a nossos alunos".

Por fim, Martha lembrou que o projeto de Educação de Darcy Ribeiro, que também ficou conhecido como “Brizolões”, o estado também garantia a saúde dos alunos com atendimento médico e odontológico nos Cieps. "Havia médico, havia dentista nos Cieps. Sobretudo nestes tempos de Covid-19, qualquer que seja o momento do retorno às aulas presenciais, a pasta da saúde vai participar ativamente da nossa educação municipal", garantiu.