Candidata à Prefeitura do Rio pelo PSOL, Renata Souza, na Vila Vintém Divulgação

Por O Dia

A candidata à Prefeitura do Rio pelo PSOL, Renata Souza, anunciou, neste sábado, em visita à Vila Vintém, em Padre Miguel, na Zona Oeste, que criará o programa Escola de Portas Abertas e efetivará um modelo de educação integral na rede municipal de ensino.

De acordo com a candidata, o objetivo será integrar as políticas de esporte, arte e cultura aos programas de educação, além de incluir toda a comunidade escolar, formada por alunos, pais, funcionários e professores para a construção de programas educativos. “Nossa prioridade será investir na qualidade da educação. Vamos transformar as escolas em polos de produção de pensamento crítico, preservação da memória dos bairros e promoção da cultura popular.”, afirmou a candidata.



Renata Souza também lembrou que o Rio tem a maior rede de escolas da América Latina e disse que pretende fazer com que cada unidade funcione como um vetor de desenvolvimento social da sua região. “Vamos oferecer do café da manhã até o jantar para os alunos e seus responsáveis, de segunda a sexta. Fora dos horários de funcionamento serão equipamentos culturais abertos aos moradores do bairro, especialmente nos fins de semana”, garantiu.



Por fim, a candidata destacou que as escolas contarão com projetos em parceria com a rede de pontos de cultura, espaços de memória, arenas, pequenas arenas, lonas culturais, anfiteatros e teatros, além de cineclubes populares. “Vamos reformar as quadras poliesportivas das escolas municipais, pretendemos fazer parcerias com as escolas de samba e criar uma rede municipal de griôs", concluiu.