Por Jupy Junior

Publicado 31/10/2020 19:13 | Atualizado 31/10/2020 19:25

MANGARATIBA – O vice-prefeito de Mangaratiba, Alcimar Moreira (Chicão da Ilha), está com Covid-19. É o que diz o informe publicado pela Prefeitura de Mangaratiba na página da rede social Facebook, às 16h29 deste sábado (31). Segundo a postagem, Chicão fez o teste no hospital municipal Victor de Souza Breves e recebeu o diagnóstico. Ele já iniciou o tratamento e está em isolamento domiciliar.

O prefeito Alan Campos da Costa () foi internado na quinta-feira (29) no Centro de Terapia Intensiva do hospital da Unimed na Barra da Tijuca para tratamento da Covid-19. De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Mangaratiba, com data deste sábado (31), o prefeito “permanece com o estado de saúde estável e apresentando boa resposta ao tratamento”.