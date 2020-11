Prefeito do Rio, Marcelo Crivella Ricardo Cassiano

Por O Dia

O candidato à reeleição a prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do Republicanos, esteve, na manhã desta segunda-feira, no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, onde se encontrou com taxistas e representantes da categoria.

Na Avenida General Justo, na altura do III COMAR, está sendo feita uma obra para facilitar o acesso de motoristas e taxistas ao Aeroporto Santos Dumont, uma antiga demanda dos taxistas. O atual prefeito destacou que a construção de um retorno na região vai otimizar a mobilidade urbana e contribuir para o meio ambiente.



“Esse retorno que estamos fazendo aqui é para ajudar ao motorista, seja taxista ou de Uber, que vem trazer ou esperar um passageiro no aeroporto. Quanto mais prático for o sistema viário, menos queima de combustível e melhor para o meio ambiente," afirmou.

O candidato também tratou sobre o êxito do aplicativo Taxi.Rio, criado em sua gestão, que já conta com 750 mil cariocas inscritos. Crivella anunciou que vai ampliar o alcance da plataforma para 2 milhões de usuários.



"Nessa gestão, a gente criou o aplicativo Taxi.Rio, que já fez 14 milhões de corridas. Com a média de R$ 20 a corrida, isso deu R$ 280 milhões em favor dos taxistas. Não tivemos recursos para fazer a publicidade do aplicativo. A ideia agora é ampliar o alcance da plataforma Taxi.Rio e chegar a 2 milhões de usuários, que vai trazer um benefício enorme para a categoria”, disse Crivella.



Por fim, o candidato afirmou que as reivindicações da categoria vêm sendo atendidas e que pretende aumentar a quantidade de licenças para taxistas auxiliares.



“A nossa ideia é ampliar o número de licenças que nós demos para os auxiliares, cerca de 2 mil. Temos uma lei na câmara para ampliar esse número para 10 mil”, afirmou.