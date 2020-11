Candidato à Prefeitura do Rio pelo Novo, Fred Luz, em live Divulgação

Por O Dia

O candidato à Prefeitura do Rio pelo Novo, Fred Luz, e o empresário, professor e consultor na área de startups, Dario Perez, apresentaram, durante uma live, propostas de como a tecnologia pode ser usada nos setores de educação, saúde, segurança e transporte.



Inicialmente, Perez afirmou que as startups e empresas de tecnologia vão fazer a diferença no Rio. "É preciso que o governo municipal apoie e estabeleça parcerias para que possamos levar mais conforto e agilidade para a sociedade. O empreendedorismo tecnológico está muito desamparado no Rio”, advertiu Dario Perez. O empresário lembrou que já existem diversas soluções desenvolvidas por empresas da área que podem ser adotadas na área pública mas até o momento não houve interesse da Prefeitura por adotá-las.



Fred Luz deu exemplos de como a tecnologia pode fazer diferença na vida das pessoas, dando conforto, segurança e agilidade na prestação de serviços, e também trazendo economicidade à gestão na Prefeitura. “Na Saúde, os prontuários eletrônicos e o Sisreg, o sistema que regula a fila de pacientes, precisam estar integrados. Hoje, 50% destes pacientes esperam há mais de um ano. Quanto mais demora, mais agrava a doença e mais caro será o seu tratamento”, explicou. Com a integração e uma tecnologia que possibilite que o paciente acesse seu prontuário no celular, será possível marcar consultas e exames e até usar o recurso da telemedicina.



Dario Perez lembrou que já existem várias helth techs na corrida para encontrar solução para o problema da unificação do atendimento, mas os hospitais trabalham com bases tecnológicas diferentes, o que impede sua implantação. Isto só ocorrerá quando houver atuação em conjunto entre estas startups e os governos.



Na Educação, Fred Luz propõe que a Prefeitura garanta acesso amplo à internet para os alunos da rede municipal e que o reforço escolar de dois em dois meses (para melhorar o aprendizado no Ensino Fundamental e combater o analfabetismo funcional) seja dado à distância. Dario Perez lembrou que o sistema híbrido de ensino (presencial e EAD) tem modelos bem-sucedidos no Canadá, Espanha, Inglaterra e Alemanha e veio para ficar. “Vamos trazer estas experiências bem-sucedidas para as escolas da Prefeitura”, confirmou o candidato.



Pela manhã, o candidato Fred Luz esteve no conjunto habitacional do Ipase, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte, onde aconteceu o Futfunk, torneio que reúne times de várias comunidades para jogadores com mais de 35 anos de idade.