Eduardo Paes se reuniu em Bangu com mulheres profissionais de saúde Divulgação

Por O Dia

Rio - Em reunião com um grupo feminino de profissionais de saúde em Bangu, o candidato à Prefeitura do Rio Eduardo Paes (DEM) prometeu retomar programas voltados para a saúde da mulher durante a sua gestão (2009-2016). O ex-prefeito ainda disse que, caso eleito, pretende criar uma Central de Regulação de Exames específica para as mulheres.

"Estamos, aqui, diante de um Hospital da Mulher (Mariska Ribeiro) que infelizmente virou só maternidade, mesmo assim com atendimento precário. Vamos reformar quatro das maternidades da prefeitura e ampliar o número de vagas. É fundamental também que seja criada uma Central de Regulação de Exames voltada para a saúde da mulher, com ultrassonografia, mamografia. Está muito difícil para qualquer mulher conseguir atendimento em exames", afirmou Paes.



Publicidade

O ex-prefeito também disse que pretende "retomar em sua plenitude" o programa Cegonha Carioca, para que as gestantes realizem seis exames pré-natais, recebam kit enxoval, tenham ambulância para levá-la à maternidade no dia do parto, além de contar com o apoio de uma equipe médica.



"Temos uma quantidade grande de mulheres chefes de família e, mesmo quando o marido está presente, elas que comandam as estruturas familiares. Então, não tem como atender as famílias cariocas se isso não for feito através da mulher. As mulheres têm esse protagonismo, foi assim que fiz durante o meu mandato e é o que me comprometo a fazer novamente", prometeu.