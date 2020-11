Rafael Miranda Reprodução da internet

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 14:22 | Atualizado 09/11/2020 15:38

Cachoeiras do Macacu - O Inteligence realizou uma pesquisa de intenção de voto no dia 3 de novembro em Cachoeiras de Macacu. A margem de erro máxima estimada é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. O nível de confiança utilizado é de 95%. O documento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral do RJ sob o protocolo NºRJ-02873/2020.

Rafael Miranda (PP) aparece liderando as pesquisas com 31% das intenções de voto. Marcio Cica (Republicanps) em segundo com 18% e Cristóvão O Homem do Campo (PSC) logo em seguida com 16%. Doutora Marilena (Solidariedade) e Mauro Soares (PSB) aparecem empatados com 3% das intenções de voto cada um, seguidos por Capitão Mateus (MDB) com 2% e Dr. Marcelo Araújo (PT) com 1%. Os eleitores que demonstram intenção de votar nulo ou em branco somam 12% e os indecisos são 14%.

Foram feitas 594 entrevistas, sendo 51% mulheres e 49% homens entrevistados. A pesquisa compreende todo o território do município, com seus distritos e bairros. Cachoeiras: (Boca do Mato, Castália, Valério, Rasgo, Tuim, Campo do Prado, Centro Goiabal, Parque Veneza, Várzea, Poço Verde, Taborda, Boa Vista, Ganguri, Santo Antônio). Papucaia (Papucaia, Ribeira, Agrobrasil). Japuíba (Japíba, Gaviões, Taboado, Faraó). Zona Rural: (Vechi, Guapiaçú, Maraporã, São José da Boa Morte, Areal, Quizanga Matumbo, Funchal).