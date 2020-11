Mônica Benício Arquivo Pessoal

Por Carina Petrenko*

Publicado 09/11/2020 16:36

Rio - A candidata a vereadora pelo PSOL, Monica Benicio, testou positivo para Covid-19 e, na reta final para as eleições municipais, não poderá ir às ruas fazer campanha. Por conta disso, dezenas de pessoas entraram em contato através das redes sociais para dar apoio a arquiteta, em campanha solidária. "Ela entrará em contato com as equipes solidárias por chamada de vídeo para se apoiarem nessa reta final, quando quase 40% das pessoas decidem seu voto. Por isso é tão importante a presença da candidata na rua", diz Marina Iris, assessora e namorada de Monica.

Além de estar impedida de ir às ruas fazer campanha, a candidata a vereadora pode ser privada de ir às urnas votar. "Vai depender do exame que será feito nos próximos dias", diz a assessora.

Dois anos e oito meses após o brutal assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, Monica Benicio, viúva da vereadora, decidiu continuar seu legado e levar as próprias ideias para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. "Monica não deixou de disputar as ruas. Entende a campanha como uma nova etapa da luta por justiça", conta Marina.



"Ela não se furtou de conversar com a população e seguir sua luta por justiça social e o legado de Marielle", completa Marina. A assessora ainda conta que Monica fez sua campanha tomando todos os cuidados. "Mas a imprevisibilidade da pandemia nos deixa todos vulneráveis em alguma medida", finaliza.

