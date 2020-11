Candidato à Prefeitura do Rio pelo Republicanos, Marcelo Crivella, em Vila Isabel Mariana Ramos

Por O Dia

O candidato à reeleição a prefeito do Rio, Marcelo Crivella, esteve, nesta segunda-feira, no prédio da Defesa Civil Municipal, em Vila Isabel, Zona Norte da cidade, e afirmou que vai focar mais em prevenção da população durante as chuvas de verão.



“Vamos ter mais pessoal, mais viaturas e colocar em prática o nosso plano de contingência, cada vez mais aperfeiçoado. Nós já estamos fazendo esse trabalho e vamos ampliar. O plano de contingência 2020 e 2021 e o planejamento estratégico até 2024 estão prontos. Tem muito material lúdico e voltado a conscientização de todo tipo de pessoa, até do público infantil e adolescente, para quem tenham conhecimento dos riscos que correm nas chuvas intensas. E com as mudanças climáticas, as chuvas estão cada vez mais fortes e mais rápidas, com menos espaçamentos. É fundamental ainda que as pessoas não coloquem os lixos nas encostas, que é o grande problema do Rio de Janeiro", afirmou Crivella.



Aperfeiçoar treinamento e pesquisa está nos planos do candidato para pôr em prática mais prevenção nas comunidades. De acordo com Crivella, os agentes da Defesa Civil estarão mais próximos da população com palestras e cursos para voluntários. O prefeito afirmou que todo o trabalho estará integrado e com comunicação direta com Centro de Operações Rio. Além disso, Crivella destacou que as áreas de Engenharia e Operacional, responsáveis por vistorias técnicas e ações nas comunidades, vão funcionar integradas para agilizar os atendimentos de emergência.



"É um trabalho complexo, são muitas comunidades, a luta é grande, mas a Defesa Civil está cada vez mais profissional. Nós queremos aumentar o nosso sistema de monitoramento: mais sirenes, mais abrigo, mais pluviômetros e também mais estudos das condições sociais de cada uma delas".



Por fim, Crivella afirmou irá continuar investindo em infraestrutura.



"No meu governo, temos 600 obras, 200 foram de contenção de encostas. Para o ano que vem, vamos fazer a mesma coisa. A GeoRio tem um monitoramento enorme. Temos diversos projetos em Brasília, nem sempre conseguimos fazer com recursos próprios, e por isso contamos com a parceria do Governo Federal", concluiu.