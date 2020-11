Candidata à Prefeitura do Rio pelo PT, Benedita da Silva, na Ilha do Governador Wagner Silva

Por O Dia

A geração de empregos foi o tema que abriu, nesta segunda-feira, a última semana da campanha de Benedita da Silva, candidata do PT à Prefeitura do Rio de Janeiro. Ela liderou uma carreata e caminhou por uma feira livre na Ilha do Governador, onde afirmou que, se eleita, irá criar 100 mil postos de trabalhos imediatos na cidade.



Antes da carreata na Ilha, em entrevista a um canal de TV, Benedita afirmou que a cidade do Rio precisa de empregos, e não de armas. Na sua gestão, a candidata afirmou que a Guarda Civil será cidadã e desarmada, ou seja, uma visão de segurança pública distinta da do presidente Jair Bolsonaro e de seu candidato no Rio, o prefeito Marcelo Crivella.



“Se fosse só armar a população, como querem o presidente Bolsonaro e o Crivella, nós já teríamos resolvido a situação da cidade, com os presídios e as armas que correm de todo o lado. O povo precisa de emprego, de saúde, de sair debaixo dos viadutos. Precisa de escola, turismo e cultura. É disso que a cidade precisa. Não de armas”, completou Benedita.



A candidata do PT também afirmou que focará nos jovens ao criar as vagas nos programas de revitalização da Avenida Brasil e do Centro, no setor de serviços e meio-ambiente e na indústria cultural e do turismo.



“Vou criar 100 mil empregos de cara. O foco é na juventude, que está com um índice muito alto de desemprego", afirmou.



Ao chegar à feirinha de Tauá, na Ilha do Governador, Benedita explicou que, na Avenida Brasil e no Centro, concederá incentivos para a instalação de novas indústrias, especialmente nos setores farmacêuticos e de informática. A candidata promete também estimular a construção de moradias populares, escolas e novos equipamentos culturais.



No setor de serviços, o foco será no meio-ambiente e zeladoria urbana. O gari comunitário é uma prioridade para a candidata. “Ele atuará em duas frentes. Subirá o morro para fazer a limpeza da comunidade e atuará como um agente ambiental, realizando a conservação dos nossos parques e jardins públicos. Além de também trabalhar em parceria com as cooperativas de reciclagem de resíduos sólidos”, destacou Benedita.



Além disso, a candidata garantiu que a cultura será outro foco prioritário para geração de empregos na sua gestão. Benedita afirmou que quer fazer do Carnaval uma indústria, com atividades e eventos carnavalescos durante todo o ano, e criar um polo audiovisual nos galpões da região portuária.



Por fim, outro local do Centro que terá uma atenção especial, segundo Benedita, será a Lapa. Além da boemia, a candidata quer fazer do tradicional bairro uma referência em criação digital.



“A Lapa é uma coisa fantástica. Além do resgate histórico do bairro, isso dará oportunidade para a criatividade da juventude. Hoje na área digital está se criando muito e a gente precisa levar isso para lá”, disse.