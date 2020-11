Eduardo Paes visitou clínica da família na Rocinha Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 17:55

O candidato à Prefeitura do Rio Eduardo Paes (DEM) visitou na manhã desta segunda-feira a Clínica da Família Maria do Socorro, na Rocinha. O ex-prefeito prometeu reestruturar as equipes de atenção primária da saúde no município, com contratação de mais de 400 equipes, e colocar todas as unidades em pleno funcionamento.

"As Clínicas da Família são super importantes e hoje você tem uma situação de falta de médico, de equipe de saúde da família e de medicamento. E reparar essa situação é uma absoluta prioridade do nosso Governo, reestruturar as equipes de saúde da família, recontratar os profissionais que trabalhavam nas clínicas. São mais de 400 equipes que deixaram de trabalhar neste período", afirmou.



Publicidade

Eduardo Paes também criticou a redução no número de pessoas atendidas pelo Programa Saúde da Família e prometeu regularizar o abastecimento dos medicamentos.



"Você tinha uma realidade em que 4,5 milhões de cariocas eram atendidos pelas clínicas da família e este número baixou para 2,8 milhões de pessoas. É absolutamente inaceitável. Esta é a minha prioridade número um", disse Paes, que também prometeu recuperar os centros de atenção psicossocial (CAPS).