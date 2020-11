Eleição será no próximo domingo Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 19:30

Rio - A quarta pesquisa Ibope apresentou um cenário estável na disputa pela Prefeitura do Rio. O candidato Eduardo Paes (DEM) segue na liderança de intenções de votos e ganhou um ponto percentual, agora com 33%.

Marcelo Crivella (Republicanos), que no levantamento anterior estava empatado com Martha Rocha (PDT), desta vez subiu para 15% e a adversária se manteve com 14%. Os dois estão tecnicamente empatados.

Publicidade

Benedita da Silva (PT) continua em quarto lugar, com 9% das intenções de votos, dois a mais do que na última pesquisa. Luiz Lima (PSL) se manteve com 4%. Em seguida vem Renata Souza (Psol), com 3%, Eduardo Bandeira de Mello (Rede), com 2%.

Fred Luz (Novo), Paulo Messina (MDB) e Clarissa Garotinho (Pros) têm 1%. Cyro Garcia (PSTU), Suêd Haidar (PMB), Glória Heloiza (PSC) e Henrique Simonard (PCO) não pontuaram. Votos brancos totalizaram 12% e não sabem ou não responderam, 4%.

Publicidade

Votos válidos

Se forem levados em consideração apenas os votos válidos, Eduardo Paes tem 39%, Crivella está em segundo, com 18%, Martha Rocha tem 17% e Benedita, 11%.

Publicidade

Segundo turno

A pesquisa Ibope também simulou a disputa do segundo turno. Em todos os cenários levantados, Eduardo Paes vence seus adversários:

Publicidade

Eduardo Paes 53% x 21% Crivella. Votos brancos ou nulos: 21% e não sabem: 4%

Eduardo Paes 45% x 32% Martha Rocha. Votos brancos ou nulos: 18% e não sabem: 5%

Eduardo Paes 49% x 23% Benedita. Votos brancos ou nulos: 23% e não sabem: 5%



O levantamento também foi feito sem a presença de Eduardo Paes no segundo turno:

Martha Rocha 52% x 22% Crivella

Martha Rocha 45% x 25% Benedita

Benedita da Silva 40% x 26% Crivella

Publicidade

Rejeição

O atual prefeito Marcelo Crivella continua com o maior índice de rejeição por parte dos eleitores, com 58%. Clarissa Garotinho tem 31% e Benedita da Silva e Eduardo Paes, 28%.



Publicidade

Cyro Garcia tem 13% de rejeição, seguido por Martha Rocha e Luiz Lima, ambos com 11%. Paulo Messina tem 10%, Renata Souza, Fred Luz, Glória Heloiza e Bandeira de Mello 8%. Henrique Simonard tem 7%.

A pesquisa Ibope foi encomendada pela TV Globo e registrada na Justiça Eleitoral (J01518/2020). Foram ouvidos 1.204 eleitores entre sábado (7/11) e esta segunda-feira(9). A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.