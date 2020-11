Por MARCO ANTÔNIO CANOSA

A cinco dias das eleições municipais, muitos eleitores ainda têm dúvidas quanto aos procedimentos que devem ser adotados em tempos de pandemia. Uma das perguntas mais repetidas é sobre o uso do e-Título, já que muita gente só lembra de procurar o documento, onde constam a Zona e Seção eleitorais onde o eleitor deve comparecer para registrar seu voto.O e-Título é o aplicativo lançado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que substitui o documento em papel e pode ser baixado gratuitamente no Google Play ou no App Story. Na última segunda-feira (9), o número de downloads do aplicativo ultrapassou a marca dos quatro milhões, segundo o TSE, e se tornou o mais baixado do país nas categorias 'Apps em alta', no Google Play, e 'Apps gratuitos', na App Store. Só do estado do Rio, foram 273.309 downloads. O TSE recomenda aos eleitores que baixem o aplicativo com a maior antecedência possível.Entre as vantagens do e-Título, estão a emissão de certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais, que estarão disponíveis ao eleitor a qualquer momento. O aplicativo também informa o endereço do local de votação e fornece informações sobre a situação eleitoral.Os eleitores que estiverem fora do seu domicílio eleitoral no dia da eleição poderão utilizar o e-Título para justificar sua ausência, por meio da geolocalização do aplicativo. Mas isso só poderá ser feito no dia da eleição, das 7h às 17h.Qualquer documento oficial, original, com foto (CNH, RG, Carteira de Trabalho ou Passaporte). O TSE recomenda baixar o aplicativo e-Título. Mas atenção: quem não fez o o cadastramento biométrico deve levar também um documento de identidade oficial, com foto.: As seções eleitorais estarão abertas das 7h às 17h. Idosos maiores de 60 anos terão horário de atendimento preferencial das 7h às 10h.Caso tenha dúvida ou não saiba onde votar, o eleitor pode fazer uma consulta por nome no site do TSE: https://www.tse.jus.br/eleitor/titulo-e-local-de-votacao/consulta-por-nome Ordem de votação: O primeiro voto será para vereador. O eleitor deve digitar os cinco números e confirmar se a foto que aparece na tela e a sigla do partido é mesmo do seu candidato antes de apertar a tecla verde 'Confirma'. Depois será a vez de votar no candidato a prefeito, com dois números, e a conferência também deve se feita antes de confirmar.1) Confira o local de votação antes de sair de casa;2) Saia de casa com a máscara. O usos é obrigatório para acessar os locais de votação;3) Leve sua própria caneta;4) Leve anotados os números e nomes de seus candidatos;5) No local, se houver filas, mantenha distância mínima de um metro e evite contato físico com outras pessoas;6) Se possível, não leve crianças e acompanhantes;7) Não deixe para votar na última hora;8) Respeite o horário preferencial das 7h às 10h para maiores de 60 anos;9) Limpe as mãos com álcool em gel antes e depois de votar;10) Nos locais de votação não é permitido comer, beber ou fazer qualquer atividade que exija a retirada da máscara;11) Permaneça no local de votação apenas pelo tempo suficiente para votar;12) Se estiver com febre ou qualquer outro sintoma suspeito, fique em casa.: O mesário poderá, se achar necessário, solicitar que o eleitor baixe a máscara para conferência com foto antes de votar.É possível justificar a ausência em até 60 dias após a realização do turno eleitoral, com atestado médico e bilhete de viagem, por exemplo. Há três possibilidades: presencialmente em um cartório eleitoral, pelo aplicativo e-Título ou pela internet no https://justifica.tse.jus.br/ , que só funcionará após a eleição. Todos exigem apresentação ou envio de documentos pessoais e dos comprovantes para a justificativa.