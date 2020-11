Candidato à Prefeitura do Rio pelo PSL, Luiz Lima, na Tijuca Divulgação

10/11/2020

Moradores dos bairros da Grande Tijuca terão mais paz a partir de 2021. É o que garante o candidato à Prefeitura do Rio pelo PSL, deputado federal Luiz Lima. No encontro com líderes comunitários e moradores da região no Clube Municipal, na Tijuca, ele apresentou suas propostas de governo e afirmou que buscará parcerias com as polícias Militar e Civil para ampliar o programa Segurança Presente.



"O Tijuca Presente reduziu em 75% a criminalidade na área. Por isso, vai ser ótimo ver a integração desse projeto com a Guarda Municipal. O Segurança Presente pode ser realmente expandido para outros locais da Grande Tijuca e, também, outros bairros da cidade, se a gente tiver a Guarda Municipal trabalhando junto com a Polícia Militar. A Guarda tem 7.300 homens, e nós pretendemos armar a Guarda, como está no nosso plano de governo. Primeiro, vamos treinar os agentes. Depois, introduzir o uso da arma, para os mais capacitados, de forma escalonada. Se tivermos a PM e a Polícia Civil, com certeza alcançaremos uma área maior. Os moradores precisam de mais segurança", explicou.



Diante de moradores dos morros do Turano, Formiga, Borel, e de bairros como Grajaú, Vila Isabel e Rio Comprido, Luiz Lima falou sobre os problemas da região e pediu união. "Foi um encontro envolvendo as pessoas do asfalto e das comunidades, mostrando para todos eles que a gente está no mesmo barco, que a gente vive os mesmos problemas, talvez em circunstâncias um pouco diferentes. Mas as soluções são as mesmas praticamente, os problemas também. Se a gente não estiver junto, fica muito difícil solucionar os problemas do nosso município."



Diante de tantas sugestões, pedidos e reclamações de moradores, o desejo por uma renovação na administração da cidade fica ainda mais evidente, segundo o candidato. "As pessoas querem uma mudança, isso é unânime. Uma mudança no sentido de ter vereadores diferentes, um prefeito diferente e uma equipe diferente para as secretarias. A população quer ter rua limpa e com ordem, ter a comunidade abraçada com segurança e saúde, ter uma melhor escola para os filhos, quem sabe com ensino integral... São muitos desafios pela frente, precisa melhorar tudo. O importante é não ser corrupto, não ser ladrão, e fazer o melhor", completou.